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Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili

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Soldați ruși
Soldați ruși. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Doi militari ruși, care au dezertat din unitățile lor, au fost arestați după ce au încercat să ajungă la Kiev, îmbrăcați în haine civile, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), relatează Kyiv Independent. 

Cei doi luptau în cadrul Regimentului 291 de Infanterie Motorizată al armatei ruse, în regiunea Donețk, când și-au părăsit pozițiile și au ajuns într-un sat din așa-numita zonă gri, în apropierea liniei frontului.

Potrivit SBU, cei doi și-au schimbat uniformele cu haine civile găsite într-o casă abandonată, și-au îngropat uniformele militare și armele din dotare, apoi au pornit pe jos spre centrul districtului.

„În drum spre oraș, au făcut semn unei mașini, iar șoferul a fost de acord să-i ducă până la Dnipro, de unde intenționau să-și continue drumul spre Kiev”, a transmis serviciul ucrainean de securitate.

Cei doi au fost reținuți în timp ce încercau să intre în regiunea Dnipropetrovsk. Unul dintre ei purta la gât o plăcuță de identificare militară rusească, conform SBU.

„Potrivit informațiilor disponibile, militarii ruși sperau să ajungă în capitală, unde unul dintre ei are rude, și să intre în clandestinitate”, a precizat instituția.

Conform anchetei, unul dintre cei doi este originar din orașul Dovjansk, aflat sub ocupație rusă, în regiunea Lugansk. Acesta luptă de partea Rusiei din 2016 și a fost condamnat anterior de două ori pentru omor, potrivit SBU.

Bărbatul este acuzat de înaltă trădare comisă în condiții de lege marțială, în baza articolului 111 din Codul penal al Ucrainei, precum și de activități de colaborare cu forțele de ocupație, infracțiune prevăzută la articolul 111-1, a mai transmis instituția.

Cel de-al doilea este cetățean rus și a semnat un contract pentru a lupta în armata rusă în schimbul eliberării din închisoare, unde se afla în legătură cu o acuzație de omor. Acesta este deținut în prezent ca prizonier de război.

Editor : C.S.

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