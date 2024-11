Ce vor face democrații dacă Trump îşi proclamă prematur victoria în alegerile prezidențiale. „Suntem pregătiți”

Democraţii pregătesc un răspuns rapid pentru a inunda reţelele sociale şi posturile de radio cu apeluri la calm şi răbdare în ceea ce priveşte numărarea voturilor, în cazul în care Donald Trump încearcă să revendice prematur victoria în alegeri, aşa cum a făcut în 2020, au declarat pentru Reuters oficiali ai campaniei Kamalei Harris şi ai Partidului Democrat, potrivit News.ro.

Candidatul republican a declarat reporterilor în această săptămână că speră să-şi poată declara victoria în ziua alegerilor, deşi experţii electorali au avertizat că ar putea dura mai multe zile până când rezultatul final va fi cunoscut, mai ales dacă există cereri de renumărare a voturilor în unele zone-cheie.

Trump este într-o cursă pe muchie de cuţit cu rivala sa democrată Kamala Harris.

Câştigătorii alegerilor din SUA sunt de obicei declaraţi de principalele instituţii media, care analizează numărătoarea voturilor furnizate de oficialii electorali. Deşi candidaţii îşi declară uneori victoria înainte ca aceste previziuni să fie făcute, este neobişnuit să se facă acest lucru înainte ca învingătorul să fie cel puţin aparent evident.

Pregătiri

„Din păcate, suntem pregătiţi să o facă şi, dacă ştim că de fapt manipulează presa şi încearcă să manipuleze consensul poporului american, suntem pregătiţi să răspundem”, a declarat Harris într-un interviu acordat miercuri ABC.

Ea nu a dat detalii despre aceste pregătiri, dar şase oficiali ai Partidului Democrat şi ai campaniei lui Harris au declarat că lupta iniţială împotriva oricărei afirmaţii de victorie timpurie a lui Trump va avea loc în faţa opiniei publice. Aceştia intenţionează să inunde reţelele sociale şi posturile de televiziune cu cereri ca toate voturile să fie numărate înainte de declararea victoriilor.

„De îndată ce el (Trump) declară în mod fals victoria, suntem pregătiţi să ieşim la televizor şi să furnizăm adevărul şi să folosim o reţea largă de oameni care îşi pot folosi influenţa pentru a contraataca”, a declarat într-un interviu un oficial de top din cadrul Comitetului Naţional Democrat.

Un oficial de rang înalt al campaniei lui Harris a declarat vineri, în cadrul unei teleconferinţe cu reporterii, că „se aşteaptă pe deplin” ca Trump să revendice în mod fals victoria marţi seară, înainte ca toate voturile să fie numărate complet. „A făcut acest lucru înainte de a eşua. Dacă o va face din nou, va eşua”, a spus oficialul.

„Hei, am câştigat”

În 2020, Trump s-a declarat câştigător în primele ore ale dimineţii după ziua alegerilor, cu trei zile înainte ca primele reţele de televiziune să facă o previziune. În cele din urmă, el a pierdut în faţa adversarului său democrat Joe Biden. El nu a acceptat niciodată rezultatul şi continuă să afirme în mod fals că acesta i-a fost furat prin fraudă generalizată.

Steve Bannon, un aliat-cheie al lui Trump, a declarat că Trump va trebui să declare rapid victoria. „Ar trebui să se ridice în picioare şi să spună: Hei, am câştigat”, a declarat Bannon unui reporter de la The New York Times, marţi, la scurt timp după ce a fost eliberat dintr-o închisoare federală, unde a stat patru luni pentru că a sfidat citaţiile Congresului pentru a fi audiat în legătură cu atacurile din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA.

Campania lui Trump a declarat pentru Reuters că republicanul va lupta pentru toate voturile, până la închiderea urnelor, dar nu a răspuns în mod direct la întrebarea dacă Trump intenţionează să declare din nou victoria înainte de închiderea urnelor.

Un donator al lui Trump, Bill Bean, care a fost uneori critic la adresa fostului preşedinte, a declarat pentru Reuters că speră ca Harris sau Trump să câştige cu marje mari, astfel încât rezultatele să fie acceptate cât mai larg posibil.

O armată de avocați

În 2020, declaraţia de victorie a lui Trump a fost întâmpinată cu dezaprobare din partea democraţilor şi a multor republicani de profil înalt. Pieţele au reacţionat cu o ridicare din umeri, principalii indici bursieri crescând modest în zilele de după alegeri.

Dar de data aceasta ar putea fi diferit.

Fostul preşedinte şi-a consolidat controlul aproape total al Partidului Republican în anii care au urmat, ceea ce înseamnă că mulţi conservatori influenţi ar putea fi mai dispuşi să accepte afirmaţiile sale, au declarat mai mulţi strategi politici. „Am văzut o mulţime de dovezi că deţine controlul total asupra partidului şi nu am văzut nicio dovadă că oficialii partidului sau oficialii aleşi vor riposta”, a declarat Chip Felkel, un strateg republican de lungă durată care îl critică pe Trump.

Trump şi aliaţii săi republicani au petrecut, de asemenea, luni întregi pentru a pregăti terenul pentru contestarea unei înfrângeri, susţinând că persoanele fără cetăţenie ar putea încerca să voteze pentru Partidul Democrat şi pregătind o armată de avocaţi care să meargă în instanţă pentru a contesta rezultatele. La mitingurile sale, Trump spune adesea că trebuie să se asigure că victoria lor este „prea mare pentru a fi trucată”.

