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Ce vrea Rusia să obțină prin atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina: „Până în prezent, strategia s-a dovedit ineficientă”

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kiev- atac rusia
Foto: X/Volodimir Zelenski
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Cel puțin 17 persoane au fost ucise în urma atacurilor rusești de amploare cu rachete și drone asupra Kievului, au declarat autoritățile, printre victime numărându-se și copii. Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a precizat într-o postare pe Telegram că numărul răniților se ridică la 86, iar printre pagubele provocate se numără prăbușirea parțială a unui bloc de locuințe de șase etaje, în urma unei lovituri directe a unui proiectil rusesc, relatează The Independent.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că atacurile au reprezentat un răspuns la recentele lovituri lansate de Kiev asupra infrastructurii energetice, care au provocat penurie de combustibil în toată țara.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că, în cursul nopții, au fost lansate 74 de rachete și ⁠496 de drone, dintre care 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații.

Rusia a desfășurat o campanie aeriană devastatoare împotriva Ucrainei încă de la invazia pe scară largă de acum mai bine de patru ani. Eforturile diplomatice conduse de SUA din acest an, menite să pună capăt luptelor, nu au dat până acum niciun rezultat.

Analiștii acuză Rusia că vizează în mod deliberat infrastructura civilă pentru a submina moralul populației.

Natia Seskuria, cercetătoare asociată la Royal United Services Institute (RUSI), a afirmat că atacurile „sistematice” asupra infrastructurii civile reprezintă un „element central” al strategiei Rusiei, „menite să terorizeze populația ucraineană și să submineze moralul populației”.

„Raționamentul care stă la baza acestui lucru este că o societate obosită de război și supusă unor atacuri continue ar putea exercita presiuni asupra guvernului pentru a accepta aproape orice acord care promite încetarea ostilităților”, a declarat ea pentru sursa citată.

„Până în prezent, însă, această strategie s-a dovedit ineficientă, întrucât ucrainenii au dat dovadă de o reziliență și o determinare remarcabile în fața agresiunii continue”.

Moscova a afirmat că atacul asupra Kievului a reprezentat un răspuns direct la recentele atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice. Aceste bombardamente au declanșat o criză a combustibililor în Rusia, obligând al treilea producător mondial de petrol să importe benzină chiar și din țări îndepărtate precum India.

Luna trecută, forțele ruse au lovit o catedrală din Kiev veche de o mie de ani, care are o importanță fundamentală pentru credința ortodoxă în ambele țări.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a respins orice încercare de a justifica atacurile ruse ca represalii la adresa atacurilor ucrainene de lungă distanță, afirmând că Ucraina își exercita dreptul la autoapărare în temeiul articolului 51 din Carta ONU, în timp ce Rusia este agresorul.

În ultimele luni, ucrainenii și-au intensificat atacurile asupra rafinăriilor, depozitelor și rutelor de aprovizionare, reușind să copleșească apărarea Rusiei cu ajutorul unui arsenal din ce în ce mai mare de drone de ultimă generație cu rază lungă de acțiune.

Succesele lor au provocat penurii grave pe întreg teritoriul Rusiei, de la Crimeea ocupată până în zonele estice ale Siberiei, alimentând nemulțumirea populației.

Keir Giles, cercetător în cadrul programului Rusia și Eurasia de la Chatham House, a declarat pentru The Independent că atacurile Moscovei au scopul de a „provoca cât mai multă suferință și nenorocire posibilă în rândul populației civile”.

„Acesta este principiul pe care l-am văzut pus în practică în Siria, în Cecenia și în nenumărate alte războaie purtate de Moscova de-a lungul deceniilor și secolelor”, a spus el.

Giles a afirmat că Ucraina este „victima încercărilor Rusiei de a-și demoraliza victimele prin acte inumane”.

„Acesta este motivul atacurilor asupra maternităților și creșelor, care vizează cele mai vulnerabile categorii ale societății, precum și al torturii sistematice și al înfometării prizonierilor militari și civili ucraineni – fără niciun alt scop decât cruzimea deliberată și ostentativă”.

Șeful diplomației ucrainene Andrii Sibiha a făcut apel la aliații Ucrainei să consolideze apărarea aeriană a țării, în urma a ceea ce a descris drept o „noapte de coșmar” la Kiev, îndemnând partenerii să nu amâne deciziile privind furnizarea de sisteme de apărare aeriană și rachete. Într-o postare pe X, el a afirmat că numărul victimelor în urma atacului ar putea crește pe măsură ce echipele de salvare își continuă eforturile.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus recent discuții cu președintele rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului care durează de peste patru ani, propunere pe care liderul de la Kremlin a respins-o.

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Editor : A.M.G.

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