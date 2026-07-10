Cea mai amplă schimbare din istoria Volkswagen. Gigantul auto vrea să renunțe la jumătate dintre modele

Volkswagen pregătește una dintre cele mai ample transformări din istoria sa. În urma ședinței consiliului de supraveghere VW privind potențialele măsuri suplimentare de reducere a costurilor, directorul general Oliver Blume a reafirmat obiectivul companiei de redresare a producătorului auto. Cifrele anunțate joi seară de gigantul auto sunt atât de mari, încât par greu de crezut — și totuși sunt reale. Jumătate din gama de modele ar urma să fie eliminată, scrie focus.de.

Jumătate din gama de modele, eliminată. Până la 75% din variantele de motorizare și dotări, tăiate. Un milion de mașini mai puțin produse anual. Și până la 120.000 de locuri de muncă în pericol — cu 70.000 mai mult decât se negociase până acum. Constructorul susține că este nevoit să se adapteze unei piețe globale tot mai dificile și unei competiții în continuă schimbare.

Consiliul de administrație continuă să impulsioneze transformarea, a declarat Blume. „Prin planul nostru, poziționăm grupul pentru a fi și mai robust și mai competitiv într-un mediu global extrem de dificil.” Blume a vorbit despre „cea mai cuprinzătoare reașezare din istoria companiei”.

Astfel, consiliul de administrație își asumă „responsabilitatea pentru viitorul sustenabil al companiei – într-un moment în care industria auto este supusă unei presiuni considerabile la nivel mondial”, a continuat Blume.

„Limităm riscurile, deblocăm noi oportunități prin propriile noastre forțe și trimitem un semnal clar pentru un nou început în Germania ca loc de afaceri.”

Volkswagen a confirmat joi că gama globală de modele din afara Chinei va fi redusă cu aproximativ 50% până în 2035, iar diversitatea de variante — motoare, dotări și versiuni tehnice — va fi tăiată cu până la 75%.

Producția totală a grupului va scădea cu un milion de unități, la 9 milioane de vehicule pe an. Înainte de pandemia de COVID-19, Volkswagen plănuia producerea a până la 12 milioane de vehicule anual. După pandemie, ținta fusese deja redusă la 10 milioane.

Acum, noul plan coboară ștacheta la 9 milioane — o reducere dramatică față de ambițiile de altădată ale celui mai mare producător auto european.

Conform publicației Süddeutsche Zeitung, planul de reducere a costurilor propus de consiliul de administrație nu a reușit să obțină aprobarea consiliului de supraveghere. Conform raportului, statul Saxonia Inferioară și reprezentanții angajaților au votat împotriva acestuia. Prin urmare, votul a fost pierdut cu o marjă de 7 la 12. Surse din cadrul companiei au indicat că „situația era foarte tensionată”.

Consiliul de întreprindere al VW a emis un ultimatum direct către conducerea executivă. Până vineri, șeful Blume trebuie să se exprime „fără echivoc” cu privire la planurile radicale de restructurare.

Olaf Lies, premier al Saxoniei Inferioare și membru al consiliului de supraveghere, a transmis un mesaj ferm: „Închiderea fabricilor nu este o strategie de viitor pentru Volkswagen. Esențial este ca VW să convingă din nou cu produse competitive și inovatoare și să valorifice sinergiile existente în cadrul grupului”, relatează BILD.

Saxonia Inferioară deține 20% din acțiunile VW și, alături de reprezentanții angajaților, formează o majoritate în consiliul de supraveghere — ceea ce explică de ce planurile conducerii executive nu au trecut joi seara.

Vânzările Volkswagen au scăzut din nou semnificativ în al doilea trimestru: compania a vândut puțin sub 2,1 milioane de vehicule în întreaga lume, cu 8,6% mai puține decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut, așa cum a anunțat vineri.



Conform raportului, vânzările din China - cea mai importantă piață a sa - au scăzut cu 36,6%, în timp ce o creștere a fost observată în special în America de Nord și de Sud, precum și în Europa.