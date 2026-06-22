Cea mai dură reformă a pensiilor în Germania: mai multă muncă, contribuții mai mari și costuri uriașe pentru pensionarea anticipată

Sistemul de pensii din Germania se pregătește pentru una dintre cele mai ample transformări din ultimele decenii. Planurile prezentate de Comisia pentru Pensii ar putea schimba radical modul în care milioane de oameni își construiesc viitorul financiar. Mesajul este clar: mai mulți ani de muncă, contribuții suplimentare și reguli mai stricte pentru pensionarea anticipată. Deocamdată, propunerile nu au devenit lege, însă direcția în care se îndreaptă reforma este deja conturată și ar putea avea efecte majore asupra generațiilor actuale și viitoare, scrie focus.de.

Propunerile comisiei pentru pensii sunt inițial doar recomandări. Dacă și în ce formă vor deveni legi este o decizie a guvernului federal și a Bundestagului. Cu toate acestea, planurile indică direcția în care se îndreaptă lucrurile: cetățenii sunt așteptați să lucreze mai mult, să contribuie mai mult și să își regândească planificarea pensionării.

Motivul este simplu: tot mai mulți oameni se pensionează, în timp ce mai puțini intră în sistemul de pensii pentru a contribui. În plus, oamenii trăiesc mai mult și, prin urmare, își primesc pensia pentru o perioadă mai lungă. Acest lucru pune presiune asupra sistemului de pensii. În 2024, durata medie a pensiilor pentru limită de vârstă și invaliditate a fost de 20,5 ani. Bărbații au primit în medie 18,9 ani, în timp ce femeile au primit 22,1 ani.

Prin urmare, comisia propune să abordeze simultan mai multe probleme: o vârstă de pensionare mai mare, mai mulți contribuabili, investiții în acțiuni și mai puține reguli speciale.

Comisia pentru Pensii din Germania propune intervenții simultane în mai multe zone-cheie: creșterea vârstei de pensionare, extinderea bazei de contribuabili, introducerea unei componente bazate pe investiții și eliminarea unor reguli speciale.

Una dintre cele mai sensibile măsuri

Una dintre cele mai sensibile măsuri vizează eliminarea așa-numitei „pensii la 63 de ani”. În prezent, persoanele care au acumulat 45 de ani de contribuții pot ieși mai devreme la pensie fără penalizări. Dacă această facilitate va dispărea, cei mai afectați vor fi muncitorii care au început activitatea profesională foarte devreme: meseriașii, lucrătorii din industrie, personalul medical, angajații din comerț sau cei cu cariere foarte lungi. Pentru persoanele care desfășoară activități fizice solicitante, comisia propune facilitarea accesului la pensia de invaliditate, însă detaliile privind aplicarea acestei măsuri nu au fost încă stabilite.