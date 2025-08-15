Live TV

Galerie Foto Cea mai înaltă clădire din Coreea de Nord este un hotel abandonat, care nu a avut niciun client. Povestea „Hotelului Pierzaniei”

Hotelul Ryugyong din Phenian
Hotelul Ryugyong din Phenian este una dintre cele mai înalte clădiri nelocuite din lume. Foto: Profimedia

Hotelul Ryugyong din Phenian, capitala Coreei de Nord, este una dintre cele mai înalte clădiri nelocuite din lume. Construcția „Hotelului Pierzaniei” a început în 1987. De atunci, proiectul a fost oprit și reluat de mai multe ori. Între timp, o latură a clădirii de înalte 325 de metri a fost dotată cu ecrane folosite pentru spectacole de lumini.

Deschide galeria foto

„Hotelul Pierzaniei”, așa cum a fost poreclit, are 105 etaje, dar nu a găzduit niciun oaspete. Construcția a început acum aproape 40 de ani și nu este încă terminată. Costul finalizării clădirii este estimat la aproximativ 5% din PIB-ul total al țării. Totuși, Hotelul Ryugyong rămâne un subiect de fascinație pentru nord-coreeni și pentru puținii turiști care ajung la Phenian, relatează Business Insider.

Clădirea are trei secțiuni, fiecare cu înățimea de 100 de metri. În vârful hotelului, o secțiune în formă de con cu opt etaje, trebuia să găzduiască restaurante rotative.

Kim Ir-Sen, dictatorul Coreei de Nord de atunci, a plănuit construcţia imensului hotel pentru a rivaliza cu Seulul, care se pregătea să organizeze Oocurile Olimpice. Phenianul a organizat „Festivalul mondial al Tineretului şi Studenţilor”, o copie în stil stalinist a Jocurilor Olimpice.

Hotelul nu a mai fost însă terminat din cauza unor erori de proiectare, dar şi pentru că economia nord-coreeană nu putea susține un astfel de proiect megaloman. Prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991 a lăsat statul nord-coreean fără şi mai mult sprijin economic şi alimentar, așa că, în 1992, construcţia a fost oprită.

După ce mulți ani hotelul a rămas un schelet hidos din beton, noi lucrări exterioare au început în 2008, prin instalarea de panouri de sticlă pe întreaga sa suprafață. Construcția a fost făcută de grupul egiptean Orascom.

Reuters a relatat în 2008, citând presa sud-coreeană, că finalizarea construcției hotelului Ryugyong ar costa aproximativ 2 miliarde de dolari.

Produsul intern brut al Coreei de Nord este de aproximativ 40 de miliarde de dolari, conform estimării CIA World Factbook 2015. Astfel, costul finalizării clădirii ar fi de aproximativ 5% din PIB-ul total al țării.

Între timp, Coreea de Nord a găsit alte utilizări pentru clădire. De exemplu, Phenianul a sărbătorit 1 Mai cu un spectacole de artificii care au încadrat hotelul Ryugyong. Clădirea este folosită și ca fundal pentru paradele elaborate în cinstea conducătorului țării.

De asemenea, oferă un fundal pentru mesaje de propagandă, cu cele peste 100.000 de ecrane LED amplasade pe o latură a clădirii.

