Cea mai mare centrală nucleară din lume, repornită în Japonia pentru prima dată după dezastrul de la Fukushima

Cea mai mare centrală nucleară din lume urmează să fie repornită miercuri în Japonia, a anunţat operatorul acesteia, compania Tokyo Electric Power (Tepco), marcând prima dată când centrala Kashiwazaki-Kariwa este repornită de la dezastrul de la Fukushima din 2011, care a dus la oprirea tuturor reactoarelor japoneze.

„Facem pregătiri pentru repornirea reactorului” numărul 6 de la centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, situată la nord de Tokyo, şi „intenţionăm să-l repornim după ora 19:00” (10:00 GMT), a declarat Tepco într-un comunicat citat de AFP şi Reuters preluate de Agerpres.

Kashiwazaki-Kariwa este cea mai mare centrală nucleară din lume, având şapte reactoare, capabilă să producă 8,2 gigawaţi de electricitate atunci când funcţionează la capacitate maximă.

Repornirea fusese planificată pentru 20 ianuarie însă a fost amânată, deoarece TEPCO a investigat o defecţiune a alarmei. Miercuri dimineaţă, echipamentul în cauză funcţiona normal, a declarat TEPCO.

Impactul asupra alimentării cu energie în zona Tokyo

Se aşteaptă ca reactorul nr. 6 să-şi reia funcţionarea comercială, crescând alimentarea cu energie electrică în zona Tokyo - cea mai aglomerată din Japonia - până la sfârşitul lunii februarie. Se aşteaptă ca reactorul nr. 7 să fie pus în funcţiune în jurul anului 2030, iar altele ar putea fi dezafectate.

Repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa aduce numărul total de reactoare din Japonia repornite în prezent la 15, din cele 33 de reactoare care rămân operaţionale după oprirea întregului parc de 54 de reactoare din Japonia în urma dezastrului de la Fukushima Daiichi din 2011.

Test major pentru industria nucleară japoneză

Premierul japonez Sanae Takaichi susţine construirea de noi reactoare, în special reactoare modulare mici de ultimă generaţie (SMR), guvernul anunţând recent o nouă schema de finanţare publică pentru a accelera reîntoarcerea la energia nucleară.

Repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, prima centrală operată de TEPCO redeschisă de la dezastrul de la Fukushima, reprezintă un test major pentru întreaga industrie nucleară japoneză, în condiţiile în care şase reactoare operate de alte companii, inclusiv Chubu Electric Power Co, aşteaptă decizii de reglementare cu privire la posibila lor repornire.

