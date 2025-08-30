Live TV

Cea mai mare economie a Europei, afectată de inflație și șomaj, pe fondul tarifelor vamale anunțate de SUA

Germania, cea mai mare economie a Europei, se confruntă cu o dublă provocare: inflaţie mai ridicată decât aşteptările şi o creştere a şomajului, într-un context deja tensionat de noile tarife impuse de Statele Unite.

Datele preliminare publicate vineri arată că inflaţia armonizată a urcat la 2,1% în august, peste prognoza de 2% şi după un avans mai temperat de 1,8% în iulie, transmite CNBC, notează News.ro.

Inflaţia de bază, care exclude energia şi alimentele, a rămas la 2,7%.

În paralel, numărul şomerilor a crescut la 3,025 milioane, echivalentul unei rate de 6,4%, potrivit agenţiei federale pentru muncă.

Situaţia survine pe fondul aplicării acordului comercial UE–SUA, ce prevede tarife de 15% pentru o gamă extinsă de exporturi europene, inclusiv în sectoare sensibile precum cel farmaceutic. Incertitudinile legate de impactul acestor taxe sporesc temerile companiilor şi investitorilor.

Economia Germaniei, dependentă de exporturi, rămâne fragilă: PIB-ul a crescut cu 0,3% în primul trimestru şi s-a contractat cu 0,3% în cel de-al doilea.

Analiştii ING avertizează că firmele ar putea transfera presiunea tarifară asupra consumatorilor europeni, în timp ce piaţa muncii slăbită ar putea reduce presiunile salariale şi, implicit, cele inflaţioniste.

Accelerarea recentă a inflaţiei reduce însă şansele ca BCE să adopte o tăiere de dobândă la şedinţa din septembrie.

