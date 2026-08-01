Live TV

Cea mai mare universitate din Mexic repetă examenul de admitere pentru că studenţii au luat note prea mari

Data publicării:
Urmează repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a care au susținut examenul de Evaluare Națională. Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cea mai mare universitate din Mexic a anunţat vineri că va repeta un examen pentru studenţii care tocmai au fost admişi după o sesiune organizată pentru prima dată în format online, la finalul căreia rata de reuşită a fost anormal de ridicată.

"Candidaţii care au obţinut o notă suficientă pentru a fi admişi vor fi convocaţi din nou pentru un 'examen de control' cu prezenţă fizică", a declarat rectorul Eduardo Lomeli, prezentând în avans scuzele sale "tuturor candidatelor şi candidaţilor care au fost admişi şi care au avut un comportament ireproşabil", relatează AFP, citată de Agerpres.

"Însă acest lucru este necesar pentru a aduce o certitudine şi pentru a garanta echitatea accesului", a adăugat el. Scandalul a costat-o postul de secretar general al universităţii pe Patricia Davila, care şi-a prezentat demisia, iar înlocuitorul ei a fost anunţat deja de Universitatea Naţională Autonomă (UNAM).

UNAM este cea mai prestigioasă universitate din Mexic, iar sigla sa apare pe CV-urile multor personalităţi din această ţară, precum preşedinta Claudia Sheinbaum, care a făcut un masterat de inginerie energetică în cadrul acestei universităţi în anii 1980.

Pentru prima dată, proba de admitere s-a desfăşurat în acest an în faţa unei camere video şi a unui microfon pornit. Un supraveghetor putea să îi ceară oricărui student să pivoteze camera video în încăperea sa pentru a verifica dacă acesta nu trişează, a dezvăluit o jurnalistă de la AFP care a participat la examen.

Universitatea a utilizat, de asemenea, un sistem de inteligenţă artificială (AI) pentru a îi supraveghea pe candidaţi.

Însă performanţe excepţional de ridicate au fost constatate în facultăţi precum cea de Medicină şi, după o anchetă, analiza a arătat că procentul candidaţilor care au obţinut 100 de răspunsuri corecte la acea probă a crescut de la o medie de 3,5% în decursul ultimilor cinci ani la 16,3% în urma acestei sesiuni.

Acest rezultat a alimentat suspiciuni legate de existenţa unor candidaţi care au trişat şi care ar fi putut utiliza AI, deşi comisia de anchetă nu a ajuns la o concluzie clară în această privinţă.

Un consultant în securitate cibernetică, Dario Vargas, consideră că "plaformele nu erau pregătite" pentru un astfel de examen la care s-au prezentat aproape 159.000 de candidaţi.

Astfel, a fost posibilă o ocolire a controalelor graţie unor întreruperi ale conexiunii la internet provocate de descărcarea unor fişiere voluminoase şi, după părerea sa, a existat "o lipsă de pregătire logistică şi tehnologică în faţa unei provocări atât de importante".

Cazuri de furt de identitate, de utilizare a telefoanelor mobile şi de prezenţă a altor persoane care îi ajutau pe candidaţi au fost detectate, de asemenea, în timpul examenului, a declarat Eduardo Barzana, preşedintele comisiei de anchetă.

Sesiunea de reexaminare îi va include şi pe candidaţii care, eventual, nu au fost selectaţi din cauza acestor nereguli. "Universitatea ia apărarea celor care chiar au studiat cu adevărat", a salutat această decizie Dana Romero, o studentă care se pregăteşte pentru a deveni chirurg stomatolog.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ceuta
1
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Spain Ceuta
2
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
protest kiev
3
Protestele din Ucraina intră în a treia săptămână: Mii de oameni îi cer lui Zelenski să-l...
sorin grindeanu parlament
4
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România riscă să piardă 20%...
FOTO I-a furat un sărut, apoi a ajuns desfigurată. ”O adevărată bestie”
Digi Sport
FOTO I-a furat un sărut, apoi a ajuns desfigurată. ”O adevărată bestie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Spital subteran
Polonia vrea să construiască patru spitale subterane pentru situații de criză. Costuri, detalii, termene de finalizare
Calin Vamesu UMF Iasi
Călin, șeful de promoție cu notițe devenite legendă. Povestea tânărului de 10 pe linie, la Medicină. „N-a fost o presiune”
Medic
Admitere la UMF „Carol Davila” 2026. Record absolut: 6.916 de candidaţi înscrişi pentru 1.947 de locuri. Unde e cea mai mare concurenţă
scoala umf
Viața de student la Medicină, de probă. Zeci de liceeni au participat la școala de vară organizată de UMF Iași
tanara studenta
Au început înscrierile la facultăți. Psiholog, influencer sau politician, printre meseriile la care visează viitorii studenți
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-08-01T170124.583
„Putem merge pe jos până în România”. Dunărea și Rinul seacă sub...
ANM a actualizat prognoza: până la 41°C la umbră. Când va atinge...
reactoarele de la centrala cernavoda
Apele Române: Centrala de la Cernavodă poate funcţiona în condiţiile...
Incendiu Grecia
Mărturia unui medic din Grecia în inima incendiilor: Sute de case și...
Ultimele știri
22 de lideri din UE, inclusiv Nicuşor Dan, iau atitudine împotriva lui Pedro Sanchez în ceea ce priveşte politicile sale de migraţie
De ce cancerul nu se transmite între oameni? Ce au descoperit cercetătorii studiind cazurile rare de transmitere la animale
Epidemia de Ebola din RD Congo se intensifică într-un ritm „excepţional”, avertizează OMS
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un singur detaliu observat în timp ce se epila a declanșat o cursă contracronometru pentru viața ei...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Fanatik.ro
Era singur la 6 metri de poarta goală! Ce a putut să facă atacantul pe care FCSB a cheltuit 500.000 de euro...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Veste teribilă pentru U Craiova: starul lui Coelho ratează și meciul cu KuPS! Exclusiv
Adevărul
Țările europene cu cei mai mulți imigranți. De unde vin și de ce
Playtech
Bolile care îţi interzic să te mai urci la volan. Unele sunt comune, mulţi şoferi din România le au
Digi FM
Simpaticul prinț Louis a cucerit din nou inimile britanicilor. Imagini inedite din Scoția, alături de Kate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii s-au convins de Cristi Chivu, după Manchester City - Inter
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, imagini romantice pe iaht în Franța. Cum au fost surprinși cei doi înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Cum să scazi ani din creditul ipotecar cu un truc simplu, fără să crești rata lunară
Newsweek
Anunțul care schimbă totul pentru pensionari. Liber la creșterea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cu ce procent?
Digi FM
Un colț de Grecia construit acasă, în grădină, face furori pe internet: "Oamenii chiar cred că sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Alimentele care pot reduce cu aproape 30% riscul de hipertensiune. Cele mai noi concluzii ale cercetătorilor
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
„Cea mai caldă îmbrățișare pentru mătușa May”. Tom Holland și Marisa Tomei, moment viral la premiera...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...