"Cea mai oribilă zi, sunt îngrozită". Cum a trăit o femeie care lucra pentru guvernul afgan orele în care talibanii au năvălit în Kabul

Femeile care trăiesc în Afganistan se tem pentru viitorul lor. Una dintre ele, care a lucrat pentru guvernul afgan, a povestit pentru BBC cum a trăit ziua de duminică, atunci când talibanii au cucerit Kabul. "A fost cea mai oribilă zi din viața mea", a afirmat ea, exemplificând astfel care era starea de spirit din oraș.

În ultimii doi ani, ea a lucrat pentru guvernul afgan. Femeia a vorbit despre experiența trăită atunci când talibanii au cucerit orașul și despre temerile ei în ceea ce privește viitorul.

"Duminica a fost cea mai oribilă zi din viața mea.

M-am dus la birou dimineața. Singura femeie pe care am văzut-o era paznic la poartă. Erau foarte puțini oameni acolo, ceea ce era neobișnuit. Talibanii erau la porțile orașului, oamenii erau speriați, dar nu credeam că ei vor putea intra.

La prânz am plecat de la birou, mi-am luat încărcătorul de telefon mobil și câteva documente personale. M-am dus la bancă să retrag niște bani, deoarece toată lumea încerca să scoată cât mai mulți bani posibil. Dar coada era foarte lungă, iar oamenii erau agitați. Când am intrat în bancă, am observat că aveam mai multe apeluri ratate de la mama, sora și fratele meu.

M-am speriat, pentru că m-am gândit că s-ar fi putut întâmpla ceva. Am sunat-o pe mama și ea m-a întrebat neliniștită unde sunt și ce fac. Mi-a spus să mă grăbesc și să fug acasă, pentru că talibanii erau în partea de vest a orașului.

Am fost șocată, îngrozită, speriată.

Toată lumea alerga. Negustorii închideau magazinele și toată lumea încerca să ajungă acasă. Fratele meu m-a sunat și mi-a spus că vine să mă ia, dar era foarte aglomerat și străzile erau blocate.

Am plecat pe jos și am încercat să găsesc un taxi. Pe drum, am văzut mulțimi uriașe de oameni alergând. Mi-era teamă că dacă talibanii m-ar fi prins pe drum m-ar fi ucis deoarece eram în uniformă.

După aproape două ore, am ajuns în sfârșit la mine acasă. Am fost atât de șocată încât nu am putut vorbi cu familia mea. A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată. Mi-am petrecut toată noaptea cu spaime diverse care mi-au trecut prin minte și cu teama că cineva ne poate bate oricând la ușă.

De atunci toată lumea a căutat locuri unde să se poată ascunde. Vreau să fug la o rudă, dar mi-e teamă să nu fiu prinsă pe drum. Acum mă simt în siguranță acasă. Dacă vin la noi acasă, nimeni nu ar ști că am lucrat pentru guvern. Talibanii au spus că luptătorii lor nu vor intra în casele oamenilor, dar nu putem avea încredere în ei. Mi-e teamă când îi văd la televizor – mă întristez.

Am văzut cât sunt de violenți, cum putem avea încredere în ei? Nu pot să dorm noaptea din cauza fricii.

Aștept să obțin viză pentru a părăsi țara, dar acest lucru este incert. Dacă rămân în Afganistan, îmi vor permite să lucrez? Nu cred. Nu mă văd ca fiind în siguranță dacă rămân în Afganistan.

Cred că pentru noi totul este terminat. Mi-am pierdut speranța pentru viitor", a povestit femeia.

Citește și: „Talibanii au bătut la ușă de trei ori. A patra oară au intrat și au omorât-o în bătaie”. Femeile afgane, terorizate de noul regim

Editor : G.M.