Armata ucraineană a recucerit 201 kmp de la armata rusă de miercuri şi până duminică, potrivit unei analize a AFP plecând de la date ale Institutul pentru studiul războiului (ISW), în timp ce observatorii militari ruşi semnalează o întrerupere a antenelor Starlink utilizate de Moscova pe front.

Forţele Kievului nu au recucerit atât de mult teritoriu în atât de puţin timp după o contraofensivă din iunie 2023. Suprafaţa cucerită este aproape echivalentă cu cuceririle ruseşti din întreaga lună decembrie (244 kmp).

„Aceste contraatacuri ucrainene beneficiază probabil de blocarea accesului forţelor ruse la Starlink care, potrivit mai multor bloggeri militari ruşi, perturbează comunicaţiile comandamentului”, consideră ISW, care colaborează cu Critical Threats Project, un alt centru de reflecţie american.

Pe 5 februarie, observatori militari ruşi au constatat deja această întrerupere, după anunţuri ale lui Elon Musk ale unor „măsuri” luate pentru a pune capăt utilizării acestei tehnologii de către Kremlin. Kievul a afirmat că dronele ruseşti se foloseau de ea în special pentru a ocoli sisteme de bruiaj electronic şi a-şi lovi ţintele cu precizie.

Fără recursul la Starlink, în săptămâna care s-a scurs, numai în ziua de 9 februarie s-au înregistrat avansuri ruseşti pe front. În celelalte zile, Kievul a câştigat teren, notează AFP, citată de Agerpres.

Cuceririle ucrainene se concentrează în principal la circa 80 km est de oraşul Zaporojie, într-o zonă unde trupele ruseşti au avansat mult din vara lui 2025.

La jumătatea lui februarie, Moscova controla total sau parţial 19,5% din teritoriul ucrainean, faţă de 18,6% cu un an mai devreme. Circa 7% - Crimeea şi o parte din Donbas - erau deja sub control rusesc înainte de invazia masivă lansată în februarie 2022.

Editor : Liviu Cojan