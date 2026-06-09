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„Cea mai rapidă cale”. Cum vede Zelenski sfârșitul războiului cu Rusia

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Volodimir Zelenski vizitând un spital din prima linie.
Volodimir Zelenski vizitând un spital din prima linie. Foto: Profimedia Images
Din articol
Zelenski, despre întâlnirea cu Abramovici Presiune asupra Moscovei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că ar fi dispus să accepte înghețarea liniei frontului pe pozițiile actuale, ca parte a unui posibil acord de încetare a focului cu Rusia, pe care îl consideră „cea mai rapidă cale” de a opri luptele. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Sky News, citat de Kyiv Post

Întrebat dacă ar accepta ca un eventual armistițiu să înghețe frontul exact acolo unde se află în prezent, liderul ucrainean a răspuns: „Da. Este cea mai rapidă cale”.

Președintele ucrainean a subliniat însă că o astfel de măsură ar trebui să facă parte dintr-un proces diplomatic mai amplu, menit să împiedice reluarea conflictului.

„Vrem să oprim războiul într-un mod în care acesta să nu revină. Nu este vorba doar despre înghețarea situației de pe front, dar aceasta este cea mai rapidă soluție pentru a muta conflictul în sfera negocierilor diplomatice”, a explicat Zelenski.

Întrebat dacă o asemenea abordare ar putea fi interpretată drept o concesie făcută Rusiei, Zelenski a respins această idee.

„Nu este vorba despre a ceda ceva. Menținerea pozițiilor actuale înseamnă să oferim oamenilor din Ucraina mai multe șanse de a-și salva copiii și de a le permite soldaților să se întoarcă acasă. Cred că acest lucru este important pentru noi”, a afirmat președintele ucrainean.

Kievul a propus în repetate rânduri înghețarea conflictului de-a lungul actualei linii a frontului ca parte a unui eventual acord de pace. În schimb, președintele rus Vladimir Putin a insistat că orice înțelegere ar presupune cedarea de către Ucraina a întregii regiuni Donețk, inclusiv a unor teritorii pe care armata rusă nu a reușit să le ocupe.

Zelenski, despre întâlnirea cu Abramovici

În cadrul aceluiași interviu, Zelenski a vorbit și despre informațiile privind o întâlnire pe care ar fi avut-o la Kiev, în luna mai, cu omul de afaceri rus Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului Chelsea.

Liderul ucrainean a confirmat că întâlnirea a avut loc și că aceasta a fost folosită pentru transmiterea unor mesaje către Kremlin: „A venit la Kiev și mi-a spus că are un mesaj direct pentru mine și că dorește să preia mesaje din partea mea pentru a le transmite lui Vladimir Putin”, a declarat Zelenski, comentând pentru prima dată public informațiile apărute în presă.

Potrivit acestuia, Abramovici a cerut ca discuția să rămână discretă și să nu fie făcută publică.

„Mi-a spus că totul trebuie făcut fără publicitate. I-am răspuns că este alegerea lui, pentru noi nu contează”, a precizat președintele ucrainean.

Zelenski a adăugat că întâlnirea nu a fost secretă și că Abramovici încerca să afle care sunt condițiile în care Ucraina ar fi dispusă să participe la eventuale negocieri de pace. Președintele ucrainean a spus că i-a transmis clar omului de afaceri rus că Ucraina nu va renunța la regiunea Donbas.

„Acesta a fost mesajul-cheie. I-am spus că nu vom pleca și nu vă vom oferi victoria în acest mod”, a afirmat Zelenski.

Presiune asupra Moscovei

Întrebat dacă Abramovici a acționat ca intermediar între Kiev și Kremlin, liderul ucrainean a răspuns că, după ce a primit mesajele sale, omul de afaceri i-a spus că le va transmite direct președintelui rus Vladimir Putin.

Zelenski a reiterat și că Ucraina va continua să desfășoare atacuri în adâncimea teritoriului rus și a susținut că presiunea asupra Moscovei va crește pe măsură ce războiul continuă.

Potrivit președintelui ucrainean, Ucraina își va consolida capacitățile militare și va intensifica acțiunile menite să slăbească poziția Rusiei în conflict.

Editor : C.S.

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