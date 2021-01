Cea mai temută organizație de lobby din Statele Unite a cerut să intre în faliment

Asociația Națională a Armelor de Foc din Statele Unite (National Rifle Association of America), organizația care se ocupă de lobby-ul pentru susținerea drepturilor de port-armă și cunoscută pentru lobby-ul său intens, a depus cerere de intrare în faliment, în contextul în care a fost amenințată cu disoluția de statul New York în care își are sediul, relatează Bloomberg. NRA plănuiește, însă, să se mute în statul Texas, un stat mai prietenos.

Conform comunicatului emis pe site-ul organizației, „restructurarea prin instanța federală va ajuta NRA să scape de mediul politic corupt și de reglementarea din New York”. Petiția a fost înregistrată în Dallas și listează active și pasive de câte 500 de milioane de dolari.

Cererea vine după multe luni de lupte și presiuni legale între NRA, unul din cei mai puternici lobby-iști din politica americană, și statul New York. Procurorul general din New York, Letitia James a cerut dizolvarea asociației.

Falimentul în termenii ceruți de NRA permite entitățile să își continue activitatea în timp ce lucrează la planul prin care urmează să își plătească creditorii. Pe lângă luptele în instanță cu New York, NRA mai are de gestionat și un proces cu Washington D. C., care acuză asociația de corupție cu banii donați către fondul său caritabil.

Asociația susține însă că nu are probleme cu banii și că se află în „cea mai bună situația financiară a sa din ultimii ani”. „Planul poate fi sumarizat foarte simplu – plecăm din New York și urmărim planul nostru de a reîncorpora NRA în Texas”, a spus vicepreședintele executiv al grupului, motivând prin „atacurile costisitoare și neprincipiale ale politicienilor”.

Letitia James a replicat spunând că „statutul financiar cerut acum de NRA este în acord și cu statutul său moral - falimentar”. Ea a adăugat că New York nu va permite acestei organizații să se folosească de tactici legale pentru a scăpa de asumarea responsabilităților sale.

Influența NRA a fost afectată de scandaluri financiare

NRA s-a bucurat de influență puternică la Washington în acțiunile sale de apărare și susținere a industriei armelor de foc, blocând încercări repetate pentru a înăspri legislația armelor, mai ales după atacuri armate, cel mai bun exemplu fiind masacrul de la Sandy Hook din 2012.

Însă tensiunile interne din organizație și procesul intentat de New York au afectat imaginea de putere și invulnerabilitate a grupului, iar plecarea lui Donald Trump de la Casa Albă urmează să îi afecteze și mai puternic capacitatea de a își exercita influența.

Timp de ani de zil,e NRA a primit milioane de dolari anual de la fundația NRA, ai cărei donatori primesc scutiri de taxe, însă pandemia de coronavirus a perturbat capacitatea organizației de a strânge fonduri.

Un raport care detaliază cheltuielile imense făcute de Wayne LaPierre, șeful organizației, a fost publicat în 2019 și a stat la baza deschiderii cazului de către James. Conform acestuia șefii organizației au folosit bani primiți sub formă de donații pentru uz personal.

