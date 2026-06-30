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Ceartă între președinte și premier la Zagreb cu privire la prezenţa militarilor croați la parada de pe Champs-Elysees din 14 iulie

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ecuson al unui militar croat
Foto: Profimedia
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Preşedintele Croaţiei, Zoran Milanovic, afirmă că militari croaţi nu vor defila pe Champs-Elysees la Paris în 14 iulie, dar premierul croat Andrej Plenkovic îl contrazice, consemnează AFP.

Şeful statului croat, oficial comandantul suprem al armatei, a asigurat luni că soldaţii croaţi nu vor participa la parada anuală organizată la Paris pentru celebra Ziua naţională a Franţei.

Între alte motive, el invocă absenţa Franţei la parada militară din 31 iulie 2025 la Zagreb, când s-au împlinit 30 de ani de la terminarea războiului de independenţă a Croaţiei.

Ambasada Franţei în Croaţia nu a fost în măsură să comenteze pentru moment această decizie, notează AFP, citată de Agerpres.

Preşedintele croat nu vrea nici să vadă că soldaţi ai ţării sale iau parte la ceea ce el consideră a fi „o operaţiune de promovare a Coaliţiei voluntarilor” pentru Ucraina.

Milanovic, socialist, este acuzat frecvent de adversarii săi politici că ar adopta poziţii proruse. La acestea, el răspunde că nu face decât să protejeze interesele Croaţiei.

Însă premierul Andrej Plenkovic, care consideră că aceste vizite protocolare ale militarilor ţin de competenţa Ministerului Apărării, şi nu a preşedintelui, a avertizat că aşteaptă demisia şefului Statului Major al armatei dacă acesta nu pune în aplicare decizia guvernului de a trimite un contingent în capitala franceză.

„Ne aşteptăm ca şeful Statului Major să respecte legea”, a spus el în cursul unei şedinţe de guvern. Şi „dacă aceasta nu se face, şeful Statului Major nu va mai avea nici încrederea mea şi nici pe cea a guvernului”, a avertizat Plenkovic.

Editor : Liviu Cojan

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