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Cearta miliardarilor. Motivul pentru care Elon Musk îl atacă pe cel mai bogat om din Asia

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ambani musk
Foto: Profimedia
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Fondatorul Tesla și SpaceX, Elon Musk, a lansat un atac la adresa miliardarului Mukesh Ambani, întrebând dacă acesta este „adevăratul șef al Indiei”. Musk este supărat că nu a reușit să-și lanseze compania de internet prin satelit Starlink în această țară, relatează BBC.

Remarca a venit la o zi după ce Musk a acuzat interese de afaceri puternice, dar neidentificate, că încearcă să blocheze intrarea Starlink în India. El l-a indicat apoi direct pe Ambani, al cărui conglomerat Reliance deține Jio, cel mai mare operator de rețele mobile din India.

India a respins acuzațiile lui Musk, afirmând că normele sale privind comunicațiile prin satelit sunt echitabile și nediscriminatorii.

Ambani și Grupul Reliance nu au răspuns nici la atacul lui Musk, nici la solicitarea BBC pentru comentarii.

Disputa are loc în contextul unei concurențe tot mai mari pe piața de internet prin satelit din India, Reliance Jio și Bharti Airtel pregătindu-se, de asemenea, să lanseze servicii.

Rivalitatea este complicată de faptul că Starlink are parteneriate și cu Reliance Jio a lui Ambani, și cu Bharti Airtel.

În martie 2025, ambele companii au semnat acorduri cu SpaceX pentru distribuirea echipamentelor și serviciilor Starlink în India, sub rezerva aprobării guvernului. Companiile au declarat, de asemenea, că ar putea explora posibilitatea de a împărți infrastructura de rețea.

Musk a lansat prima dată acuzațiile miercuri, acuzând „anumiți oligarhi” că mențin „un monopol” asupra consumatorilor indieni.

„Puteți ghici cine sunt”, a scris el pe X, adăugând că blocarea Starlink este „o crimă împotriva poporului Indiei”.

Joi, Ministerul Comunicațiilor din India a răspuns, precizând că trei operatori – Starlink, Eutelsat OneWeb și Jio Satellite Communications – se află în linii mari în aceeași etapă a procesului de aprobare, toți trei așteptând avizele de securitate și alocarea spectrului înainte de a putea lansa servicii comerciale.

„Sugestia că aplicarea reglementărilor este neloială sau discriminatorie este nefondată și eronată”, a transmis ministerul, fără a-l numi direct pe Musk.

Miliardarul a continuat să pună la îndoială întârzierile din acest proces.

„Starlink este autorizat în peste 165 de țări și a petrecut cinci ani respectând fiecare lege și cerință a guvernului Indiei, așa că de ce încă nu există nicio licență? Este Ambani adevăratul șef al Indiei?”, a scris el joi pe X.

Starlink folosește sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului pentru a furniza acces la internet, în special în zonele izolate unde rețelele mobile și cablurile de fibră optică sunt dificil de instalat sau au costuri prea mari.

Compania încearcă să intre în India din 2021 și a obținut licențe cheie. Cu toate acestea, are încă nevoie de avizele finale de securitate și de alocarea spectrului înainte de a putea începe serviciile comerciale

Disputa de miercuri s-a desfășurat în timp ce executivi de top de la Starlink, Reliance Jio și Bharti Airtel s-au reunit la India Mobile Congress din Delhi, unde toate cele trei companii au discutat despre planurile lor pentru serviciile de internet prin satelit.

Vorbind la eveniment, Akash Ambani, președintele Reliance Jio Infocomm și fiul lui Mukesh Ambani, a declarat că compania își dezvoltă propria tehnologie de comunicații prin satelit și lucrează pentru obținerea aprobărilor de reglementare.

Întrebat de un reporter despre acuzațiile lui Musk, Akash a refuzat să comenteze și a spus doar: „Vrem să ne vedem de treabă și să oferim valoare consumatorilor noștri indieni”.

Președintele Bharti Airtel, Sunil Bharti Mittal, a declarat că proiectul de satelit al companiei sale așteaptă, de asemenea, aprobările guvernamentale.

Lauren Dreyer, directoare la SpaceX care supraveghează operațiunile comerciale ale Starlink, a declarat că firma a petrecut ani de zile lucrând cu autoritățile de reglementare indiene și a integrat controale de securitate în rețeaua sa pentru a îndeplini cerințele țării.

Securitatea a reprezentat o îngrijorare majoră în jurul intrării Starlink în India. În 2024, autoritățile indiene au declarat că au recuperat echipamente Starlink în timpul unei investigații privind traficul de droguri în insulele Andaman și Nicobar și în cadrul unei operațiuni militare în statul Manipur din nord-estul țării.

Musk a declarat la acea vreme că serviciul Starlink nu a fost niciodată activ în India, argumentând că echipamentele recuperate de autorități nu ar fi putut folosi rețeaua sa de sateliți.

Rămân semne de întrebare și cu privire la accesibilitatea prețului serviciului pentru consumatorii indieni, în special pentru cei din zonele rurale.

India este una dintre cele mai mari piețe de internet din lume, dar accesul rămâne neuniform, în special în regiunile izolate.

Musk a susținut că Starlink ar putea ajuta la reducerea acestui decalaj. „Starlink în India ar permite o conectivitate la internet de mare viteză și accesibilă pentru cei care nu își pot permite prețurile actuale sau care nu au o conexiune deloc”, a scris el miercuri pe X.

Compania nu a anunțat încă prețurile pentru India, dar unii experți spun că planurile tarifare din alte regiuni sugerează că serviciul ar putea fi inaccesibil pentru multe gospodării din India.

În SUA, abonamentele rezidențiale Starlink încep de la 55 de dolari pe lună, deși prețurile și costurile echipamentelor variază în funcție de abonament și locație.

Editor : Monica Bonea

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