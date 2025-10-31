Cecenia obligă femeile să se îmbrace „islamic”, cu părul acoperit. Nou cod vestimentar în școli, instituții publice, spații comerciale

Autoritățile din Cecenia au anunțat că vor chema la „discuții informative” femeile care apar în public fără vălul islamic. Autoritățile spun că această campanie va promova modestia și respectul pentru tradițiile locale. Apărătorii drepturilor omului spun că aceasta este o încercare subtilă de a controla mai strict viața femeilor. În practică, măsurile vizează în special femeile și fetele, cărora li se cere să poarte văl/hijab și îmbrăcăminte lungă și largă, în timp ce hainele considerate „nepotrivite” sunt interzise, relatează site-ul independent rus Meduza.

Regimul lui Ramzan Kadîrov promovează de ani buni o „moralitate publică” conservatoare de sorginte islamică.

Activista pentru drepturile omului Saida Sirazhudinova a declarat că planul autorităților cecene echivalează cu presiune și intimidare. „Formele în care se desfășoară această așa-zisă activitate «informativă» echivalează cu violență psihologică și, uneori, fizică”, a spus ea. „Femeilor li se confiscă telefoanele și sunt percheziționate. Din punct de vedere legal, oficialii nu au dreptul să forțeze accesul la informații private. Aceasta este o încălcare a limitelor și o intruziune în viața personală. Iar îmbrăcămintea nu are nimic de-a face cu siguranța publică.”

Sirazhudinova a declarat că această campanie reflectă dorința autorităților de a exercita „un control total peste tot”, descriind-o ca o încercare de a construi „o ordine patriarhală în care stabilitatea societății este garantată prin presiuni, hărțuire și oprimarea femeilor”. Ea a avertizat că o astfel de politică va avea în cele din urmă un efect contrar. „Cu cât presiunea este mai mare, cu atât provoacă mai multă rezistență – chiar dacă nu se vede încă, ea există”, a spus ea.

Autoritățile cecene introduc frecvent noi restricții asupra comportamentului femeilor, invocând adesea necesitatea de a păstra valorile tradiționale. În practică, conducerea regională folosește aceste politici ca instrument de control social, potrivit Kavkaz.Realii al RFE/RL. În același timp, purtarea niqabului, care acoperă fața, rămâne interzisă în Cecenia atât de către autorități, cât și de către liderii religioși.

Poliția și personalul de pază verifică ținutele la intrarea în instituții și centre comerciale, iar încălcările duc la evacuări, avertismente sau sancțiuni. În unele școli, elevelor li s-ar fi refuzat accesul la cursuri pe motiv că nu respectă noul cod vestimentar.

Meduza citează activiști pentru drepturile omului și juriști, care avertizează că, sub pretextul securității, autoritățile locale consolidează controlul social și stigmatizează minorități.

