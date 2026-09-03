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„Ceea ce provoacă Rusia este slăbiciunea”: Europa trebuie să ia măsuri împotriva sabotajelor, afirmă un analist

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Vladimir Putin
Rusia lui Putin este provocată de slăbiciune, spune un analist. Foto: Profimedia
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Din articol
„Slăbiciunea” provoacă Rusia Un pas „istoric” „NATO nu s-a prăbușit”

Atribuirea rapidă de către Germania a complotului cu drone de la Leipzig către Moscova ar putea marca un punct de cotitură în răspunsul Europei. Moscova va continua să „urce pe scara escaladării” dacă Europa nu va deveni mai proactivă în combaterea amenințării rusești, a declarat un expert pentru TVP World.

Europa s-a aflat în stare de alertă maximă în ultimele săptămâni, pe fondul unui val crescând de presupuse atacuri hibride rusești care vizează infrastructura critică și companiile din domeniul apărării din mai multe țări, inclusiv Germania și Polonia.

În cadrul unui interviu acordat TVP World, Linas Kojala, directorul general al Centrului de Studii Geopolitice și de Securitate din Vilnius, a afirmat că Europa trebuie să adopte o abordare mai proactivă față de amenințarea reprezentată de operațiunile de sabotaj rusești.

„Slăbiciunea” provoacă Rusia

„Cred că este evident că Rusia continuă să urce pe scara escaladării și, dacă nu o oprim, lucrurile s-ar putea înrăutăți și mai mult”, a spus el, adăugând că „ceea ce provoacă Rusia este slăbiciunea”.

„Ori de câte ori Rusia vede că nu suntem dispuși să răspundem, dacă ezităm să afirmăm clar că Rusia este un actor agresiv […], atunci alimentăm și mai mult focul, iar Rusia escaladează situația.”

Kojala a adăugat că măsurile luate până acum de Europa, inclusiv sancțiunile, nu au fost suficiente pentru a descuraja Moscova.

„Trebuie să ne schimbăm comportamentul, trecând de la o atitudine reactivă la una mai proactivă”, a spus el.

Un pas „istoric”

Comentariile sale au venit după ce premierul polonez Donald Tusk a declarat miercuri că un incendiu la o fabrică din Skarżysko-Kamienna, care produce componente pentru drone destinate armatelor poloneze și ucrainene, a fost un act deliberat de sabotaj.

Între timp, mai multe dispozitive explozive și incendiare improvizate au fost găsite marți la substația electrică Preilack, situată lângă centrala electrică Jänschwalde din Brandenburg, aproape de granița Germaniei cu Polonia.

Marți, Berlinul a învinuit direct Moscova pentru o tentativă de atac cu drone asupra unui avion de marfă ucrainean la Aeroportul Leipzig/Halle luna trecută, afirmând că informațiile din serviciile de informații indicau faptul că cei implicați acționau în numele agențiilor de stat ruse.

Comentând acel incident, Kojala a spus că decizia Germaniei de a-l atribui public Rusiei s-ar putea dovedi „istorică”.

„Observăm un pas hotărât din partea guvernului german de a atribui în mod clar o situație foarte riscantă, care ar fi putut provoca pierderi de vieți omenești […], care a avut loc la Leipzig la începutul lunii august, și de a afirma că Rusia este responsabilă pentru aceasta în doar câteva săptămâni”, a spus el.

Valul de presupuse atacuri de sabotaj survine, de asemenea, pe fondul îngrijorărilor că Moscova ar putea încerca să testeze hotărârea NATO prin operațiuni de război hibrid împotriva statelor baltice și a Poloniei.

Întrebat dacă este îngrijorat de faptul că un potențial atac rusesc ar putea viza statele baltice, Kojala a spus că amenințarea nu ar trebui privită prin prisma unor țări sau regiuni individuale, ci mai degrabă ca o provocare la adresa alianței în ansamblu.

„NATO nu s-a prăbușit”

Săptămâna trecută, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova și, potrivit unor surse, a avertizat Rusia să nu escaladeze conflictul cu membrii NATO, în special cu Estonia, Letonia și Lituania.

Vizita a avut loc, însă, într-un context în care administrația americană a cerut din ce în ce mai insistent ca Europa să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare convențională.

Kojala a afirmat că, în ciuda retoricii politice de la Washington privind reducerea rolului său în Europa, Statele Unite „sunt în continuare interesate de securitatea europeană”.

El a adăugat că vizita lui Ratcliffe la Moscova a fost „încurajatoare”, întrucât a demonstrat că Statele Unite rămân dedicate alianței.

„America arată Rusiei că NATO nu s-a prăbușit, că NATO este ceea ce contează pentru SUA și că are măsuri de luat pentru ca Rusia să simtă acest lucru”, a spus Kojala.

Editor : M.C

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