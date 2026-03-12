Live TV

Cehia și-a redus bugetul pentru apărare. Reacție dură a ambasadorului SUA la NATO: „Fără scuze, fără excepţii”

Praha, 11.08.2025 VOLBY, VOLEBNÍ KAMPAŇ, ANO. Restaurace Pohoda, lídři ANO Praha 11, Andrej Babiš, Karel Havlíček
Andrej Babis. Foto: Profimedia

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat joi că toţi aliaţii „trebuie să-şi îndeplinească sarcinile” conform angajamentelor pe care şi le-au asumat, după ce parlamentul ceh a aprobat un buget pentru anul 2026 ce reduce cheltuielile destinate apărării, în loc să le crească în mod corespunzător promisiunii formulate la summitul NATO de la Haga în urma presiunilor preşedintelui american Donald Trump.

„Toţi aliaţii trebuie să-şi îndeplinească sarcinile şi să-şi onoreze angajamentul de la Haga privind apărarea", a indicat ambasadorul Whitaker, mesaj transmis pe platforma X alături de o captură de ecran cu un titlu din presă referitor la aprobarea bugetului Republicii Cehe, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Aceste cifre nu sunt arbitrare. Ele se referă la cerinţele în vigoare - iar acestea sunt de 5% (procent din PIB alocat apărării în mod treptat până în 2035, n.red) ca standard. Fără scuze, fără excepţii”, a completat ambasadorul american.

Partidului anti-sistem ANO (Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi) al actualului premier ceh Andrej Babis a câştigat alegerile legislative în octombrie anul trecut după o campanie electorală în care a promis oprirea ajutorului militar pentru Ucraina, combaterea inegalităţilor sociale şi s-a opus politicilor UE de încurajare a migraţiei extracomunitare şi de combatere a schimbărilor climatice. Babis conduce acum o coaliţie în care se mai regăsesc două formaţiuni apropiate ideologic de partidul său, respectiv partidul „Motoriştilor” şi partidul de extremă dreapta Libertate şi Democraţie Directă (SPD), aceasta din urmă fiind o formaţiune ostilă faţă de UE şi NATO.

Guvernul de la Praga a reuşit să obţină miercuri în camera inferioară a parlamentului adoptarea unui buget revizuit pentru anul în curs, în care alocarea pentru Ministerul Apărării a fost redusă, faţă de o propunere anterioară, la 154,8 miliarde de coroane (7,31 miliarde de dolari), echivalentul a 1,73% din PIB.

Acest procent este chiar sub obiectivul de 2% din PIB ce era asumat în cadrul NATO până la summitul Alianţei desfăşurat anul trecut la Haga, unde în urma presiunilor exercitate de preşedintele american Donald Trump statele membre, cu excepţia Spaniei, s-au angajat să îşi crească bugetele apărării la 5% din PIB în mod etapizat până în anul 2035, procent defalcat în 3,5% cheltuieli strict militare şi 1,5% pentru finanţarea unor investiţii conexe domeniului apărării, precum infrastructura critică, consolidarea industriei de apărare, apărarea cibernetică etc.

Premierul Andrej Babis a descris drept nerealist obiectivul de a aloca apărării 5% din PIB şi a asigurat deja că guvernul său nu se va angaja pe o asemenea cale, având oricum alte priorităţi, printre care a menţionat sistemul sanitar.

Ministerul ceh de Finanţe afirmă că apărarea va avea în buget o alocare de 2,07% din PIB pentru anul în curs, dar un organism naşional de analiză a cheltuielilor bugetare a semnalat că acest procent include şi fonduri alocate altor domenii, precum proiecte rutiere ale Ministerului Transporturilor, care ar putea să nu fie recunoscute de NATO drept cheltuieli militare.

La rândul său, preşedintele ceh, fostul general Petr Pavel, un politician pro-occidental care a activat în cadrul NATO, a estimat că reducerea cheltuielilor militare riscă să conducă la o pierdere a încrederii aliaţilor, dar a semnalat că nu va respinge bugetul prin veto.

Editor : M.B.

