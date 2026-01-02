Cei mai cinstiți hoți din lume. Bărbații care au furat 30 de milioane de euro au plătit parcarea pentru locul unde au oprit mașina

Acesta este momentul în care hoții de bănci au dat dovadă de o curtoazie criminală bizară, plătind pentru parcarea mașinii – la câteva momente după ce au furat milioane de euro într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei.

Săptămâna trecută, un grup de hoți a pătruns în seiful băncii Sparkasse din Buer, o suburbie a orașului Gelsenkirchen, furând aur, bani cash, bijuterii și alte obiecte personale în valoare de aproximativ 30.000.000 de lire sterline.

Ei au pătruns prin parcarea auto, apoi au spart mai multe uși și au distrus peretele de beton de 45 cm al seifului cu un burghiu de 42 cm grosime.

Imaginile arată un bărbat mascat, îmbrăcat într-un pulover gri și cu cagulă, introducând cu nonșalanță monede într-un parcometru, aruncându-le una câte una cu o răbdare aproape comică.

Câteva momente mai târziu, el se întoarce pentru a introduce mai mulți bani în aparat, asigurându-se că plătește suma corectă.

Un alt clip arată un alt membru al grupului ridicând bariera de parcare pentru complicele său dintr-o dubă Mercedes albă.

Apoi face același lucru pentru a lăsa o mașină neagră să intre în complexul de parcare.

Autoritățile au dezvăluit că clipurile au fost inițial distribuite într-un grup WhatsApp creat de victimele jafului.

Cel puțin 2.500 de persoane care aveau conturi la Sparkasse au fost afectate, iar oficialii le-au recomandat clienților să considere că bunurile lor au fost furate.

Spargerea a rămas nedetectată timp de câteva zile, iar poliția a fost alertată abia luni dimineață, când s-a declanșat alarma de incendiu în interiorul băncii.

Anchetatorii cred că jaful a avut loc în perioada sărbătorilor de Crăciun sau în weekendul anterior.

Când au sosit serviciile de urgență, au găsit o gaură uriașă făcută în peretele seifului.

Anchetatorii spun că banda mascată, formată din două sau trei persoane, a pătruns în bancă prin parcarea subterană.

Odată ajunși înăuntru, au folosit echipament profesional pentru a găuri peretele din beton armat și a ajunge la seif.

Apoi au golit în câteva ore majoritatea celor 3.300 de cutii de valori închiriate de 2.700 de clienți.

Experții estimează că operațiunea ar fi durat între două și patru ore.

Martorii au văzut un grup de bărbați care transportau saci mari pe scara unei parcări conectate și urcau într-un Audi RS6 negru cu număr de înmatriculare furat din Hanovra, sâmbătă seara.

Fiecare cutie de valori este asigurată până la 10.300 de euro, ceea ce înseamnă că valoarea despăgubirii ar putea ajunge la 33.990.000 de euro (30.000.000 de lire sterline), potrivit Bild.

