Cei mai mari furnizori de echipamente pentru producția de cipuri din lume au oprit afacerile cu China

Cei mai mari furnizori de echipamente pentru producția de cipuri și-au suspendat vânzările și serviciile către fabricanții de semiconductori din China, noile restricții aplicate exporturilor americane perturbând deja industria tehnologiei de la Beijing și operațiunile companiilor globale, scrie Financial Times.

Lam Research, Applied Materials și KLA Corporation, companii americane care dețin cele mai multe acțiuni în anumite sectoare ale industriei semiconductorilor, au luat toate măsurile pentru a se conforma noilor reguli, potrivit mai multor persoane din domeniu.

ASML, companie cu sediul în Olanda și lider global al echipamentelor necesare în procesul de fabricare a cipurilor, le-a transmis angajaților din SUA să oprească toate afacerile cu clienții din China cât timp evaluează sancțiunile.

Noile restricții anunțate săptămâna trecută interzic exportul în China al echipamentului american folosit în producția de semiconductori care nu poate fi furnizat de nicio altă companie străină.

Mai mult, pentru exporturile de unelte și componente din Statele Unite către fabrici din China care produc cipuri va fi nevoie de obținerea unei licențe.

Administrația Biden a anunțat luna trecută că firmele americane din domeniul Big Tech care primesc bani de la bugetul federal nu vor mai avea voie să construiască fabrici de „tehnologie avansată” pe teritoriul Chinei pentru următorii zece ani.

Cererea scăzută pentru smartphone-uri și PC-uri ar putea duce la declinul industriei de cipuri

Orice cetățean sau entitate americană va trebui să ceară permisiunea Departamentului de Comerț pentru a aproviziona fabricile din China.

„Ni s-a spus că firma are nevoie de timp pentru a evalua ce poate vinde în China”, a relatat un manager de vânzări de la Applied Materials. „Este nesustenabil dacă am putea oferi doar servicii, dar nu am putea vinde echipamente.”

Asociația Industriei Semiconductorilor din China a declarat joi că speră că „guvernul Statelor Unite își poate ajusta cursul de acțiune greșit”.

Impactul pe termen scurt al noilor restricții asupra companiilor străine cu fabrici în China va fi unul limitat întrucât acestea pot cere permisiunea guvernului american pentru a continua să primească echipament din Statele Unite.

Compania taiwaneză TSMC a spus că o corecție bruscă a stocurilor din cauza scăderii cererii pentru smartphone-uri și calculatoare ar putea provoca declinul industriei de cipuri anul următor.

