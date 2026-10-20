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Cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Europa își unesc forțele pentru a concura cu Starlink, proiectul lui Musk

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Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
Rețeaua Starlink. Foto: Profimedia
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Din articol
Starlink sub lupa

Patru dintre cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Europa și-au unit forțele pentru a explora posibilitatea lansării unor servicii de comunicații prin satelit către dispozitive mobile, care ar putea concura cu Starlink, proiectul lui Elon Musk, pe fondul eforturilor UE de a obține o mai mare independență tehnologică față de firmele americane.Planul ar urma să conecteze smartphone-urile direct la sateliți, sub coordonarea autorităților europene, scrie TVPWorld.

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica și Vodafone au anunțat luni că au semnat o scrisoare de intenție pentru a explora o ofertă comună privind spectrul de frecvențe pentru comunicații prin satelit, care ar permite smartphone-urilor compatibile să se conecteze direct la sateliți, fără a mai depinde de turnurile de telefonie mobilă tradiționale.

Conform planului, cele patru companii ar urma să creeze infrastructura terestră necesară pentru a susține serviciile de comunicații prin satelit către telefoane mobile, colaborând în același timp cu un operator de sateliți pentru a asigura conectivitatea din spațiu, fără a investi direct într-o constelație de sateliți. Partenerul din domeniul sateliților nu a fost încă selectat.

Inițiativa vine pe fondul îngrijorărilor crescânde din Europa cu privire la dependența continentului de companiile americane în ceea ce privește infrastructura critică de comunicații.

„Inițiativa susține ambiția Comisiei Europene de a consolida suveranitatea, securitatea și reziliența Europei în ceea ce privește infrastructura critică de conectivitate”, au declarat cei patru operatori într-o declarație comună.

„Aceasta va asigura o guvernanță europeană responsabilă a infrastructurii spațiale cheie”, au adăugat aceștia.

Starlink sub lupa

Anunțul vine pe fondul unei controverse tot mai mari în jurul Starlink, operat de SpaceX, compania aerospațială condusă de miliardarul american Elon Musk.

Ucraina s-a bazat în mare măsură pe terminalele Starlink pentru comunicațiile civile și militare de când Rusia a lansat invazia pe scară largă în 2022, în special în zonele în care rețelele convenționale au fost avariate sau distruse.

Cu toate acestea, întreruperile comunicațiilor prin satelit din Ucraina din această lună au stârnit noi îngrijorări cu privire la dependența țării de rețeaua controlată de SUA.

Întreruperile, legate de restricțiile care afectează terminalele care se deplasează cu viteză mare, ar fi împiedicat operațiunile cu drone ale Ucrainei, deși președintele SUA, Donald Trump, a negat că Statele Unite ar fi impus aceste restricții.

Controversa a scos în evidență riscurile pe care le implică dependența de o infrastructură satelitară controlată de străini pentru comunicațiile critice.

Bruxellesul a insistat asupra dezvoltării propriilor capacități satelitare, inclusiv a constelației IRIS² planificate, care are rolul de a asigura comunicații sigure pentru guvernele europene și alți utilizatori.

Eutelsat, care operează cea mai mare rețea europeană de bandă largă pe orbita terestră joasă, OneWeb, dispune de o constelație mult mai mică decât Starlink, care are peste 11.000 de sateliți pe orbită.

Editor : M.C

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