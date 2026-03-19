Cei mai noi spioni ai lui Putin pot fi cunoscuți de-ai tăi. Expert: „Uneori e doar: «Vrei să dai foc la ceva pentru 5.000 de euro?»”

Serviciile de informații străine, precum cele din Rusia sau Iran, recrutează din ce în ce mai mulți cetățeni europeni de rând pentru a desfășura activități de spionaj și sabotaj, susține Youssef Ait Daoud, expert olandez în contraspionaj, potrivit Politico.

Această schimbare înseamnă că autoritățile urmăresc acum civili care, în alte circumstanțe, ar fi trecut neobservați, adesea recrutați online cu promisiuni de bani sau doar pentru senzația de adrenalină pe care o oferă misiunea, mai degrabă decât ofițeri profesioniști de informații.

„Nu e ca și cum ar exista un bilet pe care să scrie 'Salutări din Rusia' sau 'Salutări din Iran'. Uneori e pur și simplu: 'Vrei să dai foc la ceva pentru 5.000 de euro?'”, a spus Ait Daoud, director al departamentului de informații și amenințări naționale din cadrul Unității Naționale de Investigații și Operațiuni Speciale din Olanda.

Avertismentul lui Ait Daoud vine pe fondul unor acte de vandalism, spionaj, sabotaj și dezinformare care au fost descrise ca o campanie de atacuri desfășurată de Kremlin pentru a slăbi Europa.

Deși intervențiile Rusiei au avut loc și înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei - de exemplu în 2018 când Olanda a expulzat patru agenți ai serviciilor de informații militare rusești pentru că au încercat să pirateze organizația internațională de supraveghere a substanțelor chimice - ritmul și amploarea activității Kremlinului s-au accelerat în cei patru ani de la începutul războiului.

Ait Daoud conduce o echipă de poliție nou-înființată, însărcinată cu aplicarea legii olandeze extinse privind contraspionajul, care incriminează transmiterea de informații sau obiecte către guverne străine, chiar și atunci când acestea nu privesc secrete de stat.

O schimbare în strategia spionajului străin

El a afirmat că utilizarea tot mai frecventă a recruților civili reflectă o schimbare mai amplă în modul în care serviciile de informații străine își desfășoară operațiunile, care complică eforturile de combatere a activităților acestora.

„Până de curând, acțiunile erau întreprinse în principal de către serviciile de informații însele. Ceea ce observăm acum este că cetățenii, fie pentru bani, fie din dorința de aventură, fie din alte motive, se oferă să îndeplinească astfel de sarcini”, a explicat specialistul.

Ait Daoud a descris acest fenomen drept „criminalitatea ca serviciu”.

Agențiile de informații din întreaga Europă au început să-și avertizeze cetățenii cu privire la riscul recrutării. În Germania, autoritățile au lansat în septembrie o campanie media prin care îi avertizau pe cetățeni să nu devină „agenți de unică folosință”.

Olanda a mers un pas mai departe, înăsprindu-și legislația și creând unitatea lui Ait Daoud pentru a o aplica. Guvernele străine s-ar putea gândi de două ori înainte de a se amesteca, „pentru că acum ar putea exista o întreagă echipă care lucrează pentru a vă opri”, a spus el.

Interferențe străine în Europa

Rusia tinde să atragă cea mai mare atenție când vine vorba de interferența străină în Europa, dar agențiile de informații avertizează în mod constant și asupra amenințărilor din partea Chinei și a Iranului.

Când vine vorba de represiune transnațională - adică guverne care vizează disidenții și comunitățile din diaspora - lista țărilor implicate este și mai lungă.

Din motive de securitate, Ait Daoud a refuzat să spună cât de mare este noua echipă de poliție, dezvăluind doar că aceasta include o unitate cibernetică dedicată.

Combaterea interferențelor străine este mai puțin simplă decât lupta împotriva terorismului, a afirmat acesta, care a lucrat anterior timp de trei ani la Coordonatorul Național pentru Securitate și Combaterea Terorismului.

„Dacă cineva dorește să comită un act terorist, de obicei este motivat ideologic. Se învârte în cercurile respective, vorbește într-un anumit fel, caută explozibili sau arme de foc. Toate acestea sunt vizibile”, a spus el.

Telegram, un instrument cheie de recrutare

Operațiunile de informații, în schimb, se desfășoară într-o „zonă gri între război și pace”, o mare parte dintre acestea având loc online, subliniază expertul.

Rapoartele serviciilor de informații și ale mass-media indică Telegram, o platformă de mesagerie populară în Rusia, ca fiind un instrument cheie de recrutare.

Într-un caz de mare amploare din septembrie, echipa lui Ait Daoud a fost implicată în arestarea a trei tineri de 17 ani în legătură cu ceea ce procurorii spun că a fost un complot dirijat de Rusia.

Adolescenții sunt bănuiți că au încercat să monitorizeze traficul de internet din jurul unor locații cheie din Haga folosind un dispozitiv cunoscut sub numele de „sniffer Wi-Fi”, aparent la ordinul unui grup de hackeri cu legături cu statul rus. Potrivit presei olandeze, printre ținte s-au numărat ambasada Canadei și sediile Europol și Eurojust.

Ait Daoud a refuzat să comenteze direct cazul, dar a spus că acesta ilustrează o preocupare mai largă: faptul că multe dintre persoanele care desfășoară astfel de operațiuni „nu sunt neapărat infractori înrăiți sau spioni profesioniști”.

El a adăugat că tinerii cu vârste cuprinse între 12 și 20 de ani sunt „supra-reprezentați” în infracțiuni precum traficul de droguri și terorismul, dar a făcut referire la un studiu care sugerează că suspecții implicați în comploturi de război hibrid rusesc sunt adesea mai în vârstă, de obicei având în jur de treizeci de ani.

