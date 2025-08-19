Cele mai ciudate cinci momente din vizita liderilor europeni la Trump (POLITICO)

Cei pasionaţi de cinema îşi vor aminti filmul „Cei şapte magnifici”, westernul din 1960 cu Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter, James Coburn şi Horst Buchholz în rolurile unui grup de pistolari angajaţi să protejeze un mic sat din Mexic de bandiţi. Versiunea din 2025, care a avut premiera luni seara, îi are în distribuţie pe Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni şi Alexander Stubb în rolul unui grup de politicieni angajaţi să-l protejeze pe Volodimir Zelenski de liderii jefuitori ai Statelor Unite şi Rusiei, comentează POLITICO, preluată de News.ro.

Spre deosebire de ultima vizită a lui Zelenski (fără gărzile de corp europene) la Casa Albă, nimeni nu a fost certat, dar au existat câteva momente ciudate. Politico prezintă câteva dintre ele:

Negru este noul negru

În februarie, când a fost primit prima dată în Biroul Oval, Zelenski a fost certat pentru că nu a purtat costum la o ocazie atât de importantă. Atunci, Trump l-a întâmpinat pe liderul ucrainean, care purta ţinuta sa militară caracteristică, cu o remarcă sarcastică: „Eşti foarte elegant astăzi”. Trump purta ţinuta sa caracteristică, cu cravată lungă.

Luni a fost cu totul altfel. „Îmi place”, a exclamat Trump când l-a salutat pe Zelenski, arătând spre costumul negru al preşedintelui ucrainean.

„Este cel mai bun pe care îl am”, a răspuns Zelenski.

Liderul ucrainean a avut pregătită şi o replică pentru Brian Glenn, de la reţeaua Real America's Voice, favorabilă mişcării MAGA. Când Zelenski a vizitat Biroul Oval în februarie, Glenn l-a certat pe Zelenski pentru că era îmbrăcat în stil militar. „De ce nu purtaţi un costum? Sunteţi la cel mai înalt nivel al administraţiei acestei ţări şi refuzaţi să purtaţi un costum”, i-a spus Glenn.

De data aceasta, Glenn a fost plin de laude pentru ţinuta elegantă, în negru, a lui Zelenski calificând-o „fabuloasă” şi „minunată”.

Trump a intervenit: „Am spus acelaşi lucru”. Întorcându-se către Zelenski, Trump a adăugat în mod util: „El este cel care te-a atacat data trecută”.

„Îmi amintesc”, a răspuns Zelenski sec, stârnind râsete în sală. „Tu porţi acelaşi costum”, a replicat el, adresându-se lui Glenn fără să ezite. „Vezi, eu m-am schimbat. Tu nu”, a punctat Zelenski.

Sunteţi fantastici! Populari! Bronzaţi!

La începutul discuţiei de la masa rotundă, Trump era într-o dispoziţie deosebit de generoasă şi le-a adresat fiecărui lider UE prezent o serie de complimente, unele mai generoase şi mai bine gândite decât altele.

Referindu-se la secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a spus că este „un mare gentleman, un mare lider politic în general”.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a fost descris ca „prieten” de Trump, care a adăugat: „Oamenii îl plac foarte mult, voi toţi îl placeţi”. Acest lucru va fi o surpriză pentru mulţi alegători britanici, care nu se feresc să spună că nu-l plac deloc pe Starmer, notează POLITICO.

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, a primit laude neobişnuite: „Preşedintele Macron al Franţei, care a fost alături de mine de la început. Mi-a plăcut din prima zi şi îmi place şi mai mult acum. Este foarte bine, este ceva neobişnuit”, a continuat Trump, deşi se ştie că au existat unele dezacorduri între ei. Probabil că Trump s-a referit la „de la început” în sensul că amândoi au devenit lideri de stat în acelaşi an (2017).

Giorgia Meloni, din Italia, a fost descrisă de Trump ca o „inspiraţie” care a servit în funcţie „mai mult decât alţii”. Este un compliment ambiguu, având în vedere că Italia a avut 68 de guverne de la al Doilea Război Mondial, comentează POLITICO.

Despre Alexander Stubb, preşedintele din Finlanda, Trump a spus: „Arăţi mai bine decât te-am văzut vreodată”, ceea ce ridică întrebarea: cât de des se întâlnesc aceşti oameni? Stubb este un bun jucător de golf, aşa că poate se întâlnesc mai des decât am crede, notează cu umor POLITICO.

Friedrich Merz, din Germania, a fost numit „o persoană foarte puternică”. Trump a spus: „Este prietenul meu şi este o onoare să-l am ca prieten”, după care a urmat inevitabila întrebare: „De unde ai bronzul ăsta? Vreau şi eu să fiu aşa bronzat”. Cu siguranţă, cineva produce „Loţiunea magică de bronzat Merz” într-o fabrică din Stuttgart chiar în acest moment, conchide POLITICO în aceeaşi notă ironică.

Şi Ursula von der Leyen? „Cred că eşti mai puternică decât toţi aceşti bărbaţi de la masă”, i-a spus Trump, înainte de a sparge balonul pe care tocmai îl umflase, adăugând: „Nu ştiu...”.

Fiecare familie, cu suişuri şi coborâşuri

Fiecare summit trebuie să aibă o fotografie de familie, iar aceasta a fost neobişnuită, cel puţin în parte din cauza diferenţelor de înălţime. Merz are 1,98 metri, iar Meloni are 1,63 metri.

Diferenţele de înălţime dintre lideri au făcut ca fotografia să arate ca primele etape ale proiectării unui rollercoaster, notează POLITICO.

De asemenea, Trump trebuie să fi fost supărat, deoarece, cu 1,9 metri, el este adesea cea mai înaltă persoană din încăpere. Nu şi aici, unde Rutte şi Stubb au aproape aceeaşi înălţime ca preşedintele SUA, dar Merz îi priveşte pe toţi de sus. De asemenea, Macron (care este puţin mai scund decât Starmer) este doar puţin mai scund decât Trump în această imagine, ceea ce este fie o iluzie optică, fie rezultatul unor tocuri înalte, comentează POLITICO.

Un comentariu complet în afara subiectului

Când Glenn, reporterul cu un singur costum menţionat anterior, l-a întrebat pe Trump despre votul prin corespondenţă, acesta a fost mustrat de preşedinte pentru că a pus o întrebare „off the topic” (în afara subiectului). Ceea ce nu l-a împiedicat, desigur, pe Trump să continue să răspundă pe larg, dacă nu chiar în detaliu. El a spus că „nu poţi avea o democraţie adevărată cu votul prin corespondenţă”.

Trump i-a acuzat, de asemenea, pe democraţi că vor „transgenderi pentru toată lumea” şi a spus că „ei iubesc crima”, deşi nu era clar dacă se referea la faptul că democraţii iubesc crima sau că persoanele transgender iubesc crima. Sau ambele.

Staţi puţin, să îl sun pe Vladimir...

Trump a spus că îl va suna pe Vladimir Putin după ce va termina discuţia cu liderii europeni, dar apelul a avut loc mai devreme, Trump întrerupându-şi oaspeţii – şi planurile lor de cină – pentru a vorbi cu preşedintele rus. Acest lucru le-a dat europenilor destul timp să se plimbe prin Casa Albă în căutarea proviziilor de cheeseburgeri de urgenţă, comentează ironic POLITICO.

