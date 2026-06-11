Cei trei marinari indieni daţi dispăruţi după atacul american în largul Omanului sunt morţi. Reacția guvernului de la New Delhi

Cei trei marinari indieni daţi dispăruţi în urma atacului revendicat de armata americană împotriva unui petrolier sub pavilion al insulelor Palau, în largul Omanului, sunt morţi, a anunţat joi ministrul indian al transporturilor maritime, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Moartea celor trei marinari indieni care fuseseră iniţial daţi dispăruţi este acum confirmată, după localizarea şi identificarea cadavrelor lor”, a scris ministrul Sarbananda Sonowal pe X.

Armata americană a confirmat că unul dintre avioanele sale de luptă a deschis focul miercuri asupra petrolierului Setebello, care, potrivit ei, încerca să exporte petrol din Iran în ciuda blocadei impuse de Washington.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a scris pe platforma X că ţinta loviturii a fost „sala maşinilor, după ce echipajul a refuzat să se conformeze ordinelor forţelor americane”.

India l-a convocat miercuri seară pe însărcinatul cu afaceri american la New Delhi şi a exprimat „un puternic protest” faţă de atac, a indicat pentru AFP un înalt oficial al guvernului de la New Delhi.

La bordul petrolierului atacat se aflau 24 de marinari indieni.

Potrivit armatei americane, Setebello este cel de-al optulea vas „neutralizat” de la începutul blocadei impuse de SUA împotriva porturilor iraniene.

Luni, echipe de salvare din Oman au evacuat cu elicopterul 24 de marinari indieni de pe un alt petrolier, Marivex, înmatriculat în Palau, care fusese vizat de tiruri americane în timp ce se afla în largul coastei Omanului.

Sultanatul este situat la intrarea în Strâmtoarea Ormuz, unde traficul maritim a fost practic paralizat de la începutul conflictului care opune Statele Unite şi Israelul Iranului de la sfârşitul lunii februarie. Aproape o cincime din transporturile mondiale de petrol şi gaze tranzitează în mod normal această cale navigabilă.

Editor : C.L.B.