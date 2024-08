Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 112 ani. Care este povestea lui John și ce sfat transmite el tinerilor

Cel mai vârstnic bărbat din lume, britanicul John Alfred Tinniswood, a împlinit luni 112 ani, relatează The Guardian, potrivit News.ro. Fan de-o viaţă al echipei FC Liverpool, Tinniswood s-a născut la doar 20 de ani după înfiinţarea clubului, în anul scufundării Titanicului, şi a supravieţuit celor două războaie mondiale, dar şi regretatei regine Elisabeta a II-a, care era cu 14 ani mai tânără decât el.

John Alfred Tinniswood, care locuieşte în Southport, pune viaţa sa lungă pe seama „norocului” şi a spus că nu urmează o dietă specială - dar mănâncă peşte şi cartofi prăjiţi în fiecare vineri.

Tinniswood s-a născut la 26 august 1912 - în acelaşi an cu scufundarea Titanicului. La începutul acestui an, a devenit cel mai bătrân bărbat în viaţă din lume, moştenind titlul de la Juan Vicente Pérez, din Venezuela, care a murit în aprilie la vârsta de 114 ani. Tinniswood deţinea deja titlul de cel mai bătrân bărbat din Regatul Unit, pe care l-a obţinut în 2020.

Fan de-o viaţă al echipei FC Liverpool, Tinniswood s-a născut la doar 20 de ani după înfiinţarea clubului. A trăit aproape toate momentele bune şi rele ale clubului, inclusiv toate cele opt victorii ale Reds din Cupa Angliei şi majoritatea victoriilor din campionat.

A cunoscut-o pe soţia sa, Blodwen, la o seară de dans în oraş, iar cuplul a fost împreună timp de 44 de ani. Soţia sa a murit în 1986. Fiica lor, Susan, s-a născut în 1943, iar el este acum străbunic.

Tinniswood, care a trăit în ambele războaie mondiale, este cel mai vârstnic veteran supravieţuitor al celui de-al Doilea Război Mondial, după ce a lucrat într-un post administrativ pentru Army Pay Corps. Ulterior, a lucrat pe funcția de contabil pentru Shell şi BP, înainte de a se pensiona în 1972.

Secretele longvevivității sale

În prezent este internat la un azil, dar Tinniswood încă îşi trăieşte viaţa aproape fără asistenţă - îşi gestionează singur finanţele, este la curent cu ştirile ascultând radioul şi se ridică singur din pat în fiecare dimineaţă. Dar nu poate pune sănătatea şi longevitatea sa mai mult decât pe seama norocului pur - şi poate a unui stil de viaţă activ în tinereţe. „Ori trăieşti mult, ori trăieşti puţin, şi nu poţi face mare lucru în privinţa asta”, a spus el când a devenit deţinătorul recordului mondial Guinness, la începutul acestui an.

„Nu simt această vârstă, nu mă entuziasmez din cauza ei. Probabil de aceea am ajuns aici”, a adăugat el. „O iau ca pe orice altceva, habar nu am de ce am trăit atât de mult. Nu mă pot gândi la niciun secret special pe care îl am. Am fost destul de activ în tinereţe, am mers mult pe jos. Nu ştiu dacă asta a avut vreo legătură cu asta. Dar pentru mine, nu sunt diferit (de nimeni). Nu sunt deloc diferit”, a declarat cel mai bătrân bărbat din lume.

Reflectând asupra vieţii sale lungi, el a spus că poate cheia a fost moderaţia. „Mănânc ceea ce mi se dă şi la fel face toată lumea. Nu am o dietă specială”, a mărturisit el. „Dacă bei prea mult sau mănânci prea mult sau mergi prea mult, dacă faci prea mult din orice, vei suferi în cele din urmă”, crede decanul de vârstă al omenirii.

Un sfat pentru tineri

De când a împlinit 100 de ani, în 2012, Tinniswood a primit în fiecare an o felicitare de ziua de naştere de la regretata regină EElisabeta. El a supravieţuit domniei acesteia, chiar dacă ea s-a născut cu aproape 14 ani mai târziu. De asemenea, el a trăit în timpul mandatului a 24 de prim-miniştri britanici.

Când a fost întrebat cum a văzut lumea schimbându-se în timpul vieţii sale, bărbatul a declarat: „Lumea, în felul ei, se schimbă mereu. Este un fel de experienţă continuă. Devine un pic mai bună, dar nu suficient de mult încă. Merge pe drumul cel bun”.

Tinniswood are şi un sfat pentru generaţiile tinere: „Întotdeauna faceţi tot ce puteţi mai bine, indiferent dacă învăţaţi ceva sau pe cineva. Daţi tot ce aveţi. Altfel, nu merită să te oboseşti”.

Statistici

Cel mai bătrân bărbat înregistrat vreodată în lume a fost Jiroemon Kimura din Japonia, care a murit în 2013 la vârsta de 116 ani şi 54 de zile.

În prezent, cea mai vârstnică persoană în viaţă din lume este japoneza Tomiko Itooka, care are 116 ani. Ea a preluat titlul abia luna aceasta, după ce Maria Branyas Morera, care avea 117 ani şi 168 de zile, a murit la azilul său din oraşul Olot din nord-estul Spaniei.

Cea mai în vârstă persoană înregistrată în lume a fost franţuzoaica Jeanne Louise Calment, care a murit în 1997 la vârsta de 122 de ani şi 164 de zile.

Ce se întâmpla în lume în anul în care s-a născut bărbatul

În 1912, în anul naşterii lui John Alfred Tinniswood, în Regatul Unit, regele George al V-lea se afla pe tron, iar imperiul britanic acoperea o cincime din lume. Liberalul Lord Asquith era prim-ministru.

În SUA, New Mexico şi Arizona deveneau al 47-lea şi al 48-lea stat, iar un act al Congresului stabilea teritoriul Alaska ca fiind organizat încorporat al SUA.

În ianuarie, fusese fondată Republica Chineză, punându-se astfel capăt celor peste 2 000 de ani de dominaţie imperială.

Tot în aceasta lună, expediţia britanică în Antarctica, condusă de căpitanul Robert Falcon Scott, a ajuns la Polul Sud geografic, dar a constatat că o echipă norvegiană condusă de Roald Amundsen îi devansase cu 34 de zile.

În aprilie, Titanicul a lovit un iceberg în Oceanul Atlantic de Nord şi peste 1.600 de oameni au murit. În aceeaşi lună, Bram Stoker, autorul lui Dracula, a murit la Londra, la vârsta de 64 de ani.

În septembrie, celebrele Illuminations din Blackpool (festival al luminilor - n.r.) au fost aprinse pentru prima dată, pentru a marca prima vizită regală în oraş din partea Prinţesei Louise, cel de-al şaselea copil al Reginei Victoria şi al Prinţului Albert.

