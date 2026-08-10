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Cel mai bătrân președinte din lume, la putere din 1982, a „dispărut” în Europa de mai bine de două luni de zile

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Paul Biya
Președintele Camerunului, Paul Biya. Foto: Profimedia
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Președintele Camerunului, Paul Biya, aflat la putere din 1982, nu a mai fost văzut în țara sa de peste două luni. Pe 7 iunie, acesta a plecat în Europa pentru o „vizită privată de scurtă durată”, însă călătoria în străinătate s-a dovedit a fi una dintre cele mai lungi din întreaga sa carieră la conducere, scrie presa internațională.

La vârsta de 93 de ani, Biya este cel mai în vârstă șef de stat în exercițiu din lume și al doilea, după președintele Guineei Ecuatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, în ceea ce privește durata mandatului în rândul liderilor actuali ai țărilor. În toamna anului 2025, el a fost reales pentru al optulea mandat, care se va încheia în 2032.

Absența îndelungată a președintelui a stârnit în Camerun îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate, precum și critici legate de posibilitatea apariției unui vid de putere în statul din Africa Centrală, notează AP. În același timp, starea de sănătate a lui Biya este de mult timp subiect de speculații, întrucât acesta petrece mult timp în Europa, în special în Franța și Elveția, delegând conducerea statului apropiaților și membrilor familiei.

Constituția Camerunului nu interzice în mod explicit președintelui să părăsească țara pentru câteva luni. Cu toate acestea, de data aceasta, Biya a plecat în Europa pe fondul unor conflicte armate: în nordul țării activează gruparea teroristă „Boko Haram”, iar în vest continuă conflictul separatist.

Între timp, Biya continuă să emită decrete prezidențiale din străinătate. Pe 3 august, acesta a efectuat remanieri ample în cadrul conducerii militare de vârf a țării, relatează Reuters. Mai precis, președintele a înlocuit comandanții din patru dintre cele cinci circumscripții militare unificate ale țării și a numit un nou șef al Forțelor de Reacție Rapidă. La rândul său, șeful Gărzii Prezidențiale, Raymond Jean-Charles, a fost promovat la gradul de general de brigadă. Schimbările au vizat și comanda brigăzilor de infanterie motorizată. Decretele au fost difuzate la radioul de stat.

Liderul opoziției cameruneze, Issa Chiroma Bakari, care a ocupat locul al doilea la ultimele alegeri prezidențiale, a declarat că șederea îndelungată a șefului statului în străinătate „nu face decât să accentueze lipsa sa de legitimitate și încercările sale disperate de a-și menține puterea prin forță”. Opoziția caracterizează situația din țară drept o conducere „pe pilot automat”. În același timp, economia Camerunului se află în stagnare, ceea ce alimentează tensiunile sociale și nemulțumirea populației, care a ieșit în stradă pentru a protesta împotriva realegerii lui Biya în toamna anului 2025.

Editor : A.R.

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