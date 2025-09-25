Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia. Cum a iscat Ambani scandalul uriaș dintre SUA și India

Când șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a spus luna trecută că „unele dintre cele mai bogate familii din India” profită de pe urma războiului din Ucraina, el nu a menționat niciun nume, dar nu există dubii cu privire la identitatea persoanei la care făcea aluzie: miliardarul Mukesh Ambani. Conglomeratul său, Reliance Industries, a cumpărat petrol din Rusia în valoare de 33 de miliarde de dolari de la începutul conflictului și până acum, potrivit datelor obținute de Washington Post, iar acum se găsește în mijlocul unei furtuni diplomatice uriașe.

Mukesh Ambani este cel mai bogat om din Asia, având o avere de peste 100 de miliarde de dolari. Bijuteria imperiului Ambani este divizia care se ocupă de rafinarea țițeiului pentru producția de combustibili. O parte din combustibili alimentează necesarul energetic tot mai mare al Indiei, în timp ce restul este exportat în diverse țări din toată lumea.

În ultimii ani, Reliance a cumpărat o mare parte din țițeiul pe care îl procesează la prețurile avantajoase oferite de Rusia – un câștig important pentru Ambani și un „colac de salvare” vital pentru Moscova într-o perioadă în care este tot mai izolată la nivel internațional.

Președintele american Donald Trump încearcă acum să pedepsească India pentru cantitățile uriașe de petrol pe care le cumpără din Rusia și le cere autorităților din New Delhi să își diversifice sursele de energie, ceea ce l-a aruncat pe cel mai puternic mogul indian în mijlocul unei furtuni diplomatice.

„Sunt 33 de miliarde de dolari care merg înspre Kremlin”, a spus Tom Keatinge, director al Centrului pentru Finanțe și Securitate din cadrul institutului de cercetare britanic RUSI. Ambani „finanțează războiul”.

Relațiile dintre India și SUA au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii. Foto: Profimedia Images

India le permite petrolierelor din „flota fantomă” a Rusiei să folosească porturile sale

Reliance Industries a transmis că achizițiile sale de petrol din Rusia „nu reflectă o poziție politică asupra conflictului” și că tranzacțiile nu au încălcat regulile internaționale, potrivit unei declarații făcute pentru WP.

Cel puțin 17 petroliere sancționate de Uniunea Europeană și Marea Britanie pentru legăturile lor cu sectorul energetic din Rusia au folosit portul din Sikka deținut de Reliance, în statul indian Gujarat, din luna noiembrie a anului trecut și până acum.

Conglomeratul controlat de familia Ambani a transmis că sancțiunile UE și cele britanice „nu se aplică în mod explicit entităților din afara Regatului Unit și UE”, ceea ce înseamnă că „Reliance poate accepta astfel de vase pentru livrarea de petrol”.

Înainte de declanșarea conflictului, Reliance a plătit doar 85 de milioane de dolari pe petrolul importat din Rusia. În doar un an, suma a ajuns la 5,5 miliarde de dolari și, în 2023, la 11,7 miliarde de dolari. În primele șapte luni și jumătate ale acestui an, Reliance a cumpărat petrol în valoare de 6,2 miliarde de dolari din Rusia.

Trump a spus că achizițiile de petrol rusesc ale Indiei „alimentează mașinăria de război a Rusiei” și a dublat tarifele comerciale aplicate importurilor din această țară până la 50%, cu toate că l-a primit pe Putin cu covorul roșu la summitul din Alaska.

India se teme de un scandal politic intern dacă anunță reducerea importurilor de petrol din Rusia

În timp ce relațiile dintre India și SUA s-au prăbușit la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, Ambani, un aliat important al premierului indian Narendra Modi, a ales să păstreze tăcerea în privința acestui subiect.

Negociatorii indieni au spus, în timpul unor discuții private cu reprezentanți ai administrației Trump, că India este dispusă să reducă din importurile de petrol din Rusia, dar că nu pot anunța acest lucru în mod public de teamă să nu declanșeze un scandal politic intern, potrivit WP.

Cea mai mare parte a petrolului rusesc transportat de flota fantomă a Rusiei ajunge în India. Foto; Profimedia Images

Reliance, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc din India, a semnat în luna decembrie a anului trecut un acord pe 10 ani cu Rosneft pentru livrarea a 500.000 de barili de țiței pe zi în schimbul a 13 miliarde de dolari pe an.

Dacă țările occidentale nu introduc noi sancțiuni care să interzică aceste achiziții, Reliance nu are niciun motiv să schimbe ceva, potrivit lui Benjamin Hilgenstock, șeful departamentului de cercetare și strategie macroeconomică de la Institutul KSE al Școlii de Economie din Kiev.

„Afacerile profitabile pot continua”, a mai spus Hilgenstock.

Consilierul principal al lui Trump pe economie: India este „mașina de spălat bani a Kremlinului”

Câștigurile unității care se ocupă de rafinarea petrolului din cadrul conglomeratului Reliance reprezintă 58% din veniturile totale ale imperiului de 125,3 miliarde de dolari deținut de Ambani.

Reliance transformă țițeiul rusesc în motorină și benzină care apoi ajung pe piața din India sau sunt exportate în Europa și alte părți ale lumii.

Ambani a încercat să se pună bine cu Trump, invitându-i chiar pe Ivanka, fiica președintelui american, și soțul ei Jared la nunta fastuoasă a fiului său cel mic, Anant, de anul trecut.

Dar, odată cu tensiunile apărute în ultima vreme între Trump și Modi pe tema petrolului rusesc, Ambani se găsește într-o situație incomodă, potrivit analiștilor.

Companiile indiene „s-au aruncat în pat cu rafinăriile rusești imediat după invazie și acum profită ca bandiții”, a spus Peter Navarro, arhitectul principal al politicii economice a administrației Trump.

Navarro a devenit cel mai mare critic al Indiei de la Washington. El a descris conflictul Rusiei în Ucraina drept „războiul lui Modi” și a acuzat New Delhi că este „mașina de spălat [bani] a Kremlinului”.

La nunta fiului lui Ambani, Anant, au participat și Ivanka Trump, fiica președintelui american, și soțul ei Jared Kushner. Foto: Profimedia Images

Beijingul rămâne cel mai important client al Moscovei, dar India importă cel mai mult țiței rusesc pe calea apei

Cu toate că Beijingul rămâne cel mai important client al Moscovei, începând din 2023, India a devenit țara care cumpără cel mai mult țiței rusesc transportat pe calea apei. De la invadarea Ucrainei, Rusia a exportat țiței în valoare totală de 410 miliarde de dolari, potrivit Centrului de Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA).

Oricine cumpără petrol rusesc alimentează bugetul Kremlinului, care la rândul său alimentează armata Rusiei, a spus și analistul CREA Vaibhav Raghunandan.

„Dacă vrem ca Ambani să se oprească, trebuie să punem presiune pe Reliance”, a spus Hilgenstock. „Nu ar trebui să ne bazăm pe nimeni altcineva să facă ce trebuie.”

Editor : Raul Nețoiu