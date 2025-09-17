Live TV

Foto „Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina

Data publicării:
Jan Marsalek in Moscow
Fostul șef fugar al Wirecard și miliardarul Jan Marsalek, văzut ultima dată la Moscova, Rusia, cu părul proaspăt transplantat și noua sa iubită, agenta serviciilor secrete ruse Tatiana Spiridonova. Foto: Profimedia

Jan Marsalek, fost director executiv al firmei germane de plăți Wirecard,  care este unul dintre cei mai căutați oameni din Europa, trăiește în mod deschis la Moscova și a fost trimis în Ucraina pentru a îndeplini cel puțin o misiune alături de forțele speciale ruse.

Marsalek, fost director operațional al Wirecard, este căutat din 2020, când gigantul tehnologic s-a prăbușit din cauza unor active lipsă în valoare de peste 1,9 miliarde de euro. Cetățeanul austriac trăiește în Rusia de cinci ani, unde a suferit o intervenție chirurgicală plastică minoră și un transplant de păr și se crede că lucrează pentru agenția de spionaj FSB a președintelui Putin, potrivit unui articol al Insider, un site web al opoziției ruse

Insider afirmă că documentele oficiale rusești arată că Marsalek, în vârstă de 45 de ani, a făcut cel puțin o călătorie pe linia frontului din Mariupol, un oraș ucrainean controlat de Moscova, împreună cu o unitate de sabotaj a armatei ruse. O fotografie din anul trecut îl arată pe Marsalek îmbrăcat în uniformă militară decorată cu un Z, simbolul pro-război al Kremlinului.

Jan Marsalek in Moscow
Fostul șef fugar al Wirecard și miliardarul Jan Marsalek se ascunde la Moscova, participă la războiul din Ucraina și lucrează ca agent al FSB. Foto: Profimedia

Surse din domeniul securității au declarat pentru Insider că acesta se afla în misiune de luptă. „Cel mai căutat om din Europa este, foarte probabil, acum un combatant rus în cel mai mare război terestru din Europa de după al Doilea Război Mondial”, scrie în articol.

Marsalek, care se pare că trăiește sub numele de Alexander Nelidov, a fost numit în decembrie de Înalta Curte drept liderul unei rețele de șase agenți ai Kremlinului din Bulgaria, care au fost condamnați pentru spionaj. Aceștia au fost condamnați în mai la între cinci și zece ani de închisoare pentru ceea ce un judecător a numit „spionaj la scară industrială”.

Jan Marsalek in Moscow
Noua identitate falsă a lui Jan Marsalek este sub numele de Alexander Nelidov, născut în 1978 în Riga, Letonia. Foto: Profimedia

Datele privind călătoriile și telefonul mobil, precum și imaginile CCTV din Moscova, arată că acesta se deplasează zilnic la sediul FSB din apropierea Pieței Roșii. Înregistrările telefonice indică, de asemenea, că acesta s-a deplasat de mai multe ori la granița dintre Rusia și Ucraina, precum și în Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Moscova în 2014. Acesta a fost însoțit de un membru al forțelor speciale ruse identificat ca fiind locotenentul Kirill D.

Marsalek, care s-a dat drept doi preoți ortodocși ruși diferiți, ar fi fost recrutat pentru prima dată de GRU, serviciul de informații militare al Kremlinului, în urmă cu mai bine de zece ani.

Imaginile CCTV îl arată mergând mână în mână prin Moscova cu o femeie identificată ca fiind Tatiana Spiridonova, profesoara sa de limba rusă. Spiridonova pare să fie apropiată de guvernul rus, precum și de serviciile sale de informații. Se crede că cei doi au fost prezentați unul altuia de Stanislav Petlinsky, ofițerul GRU care l-a recrutat pe Marsalek.

Spiridonova a fost folosită de Marsalek în mai multe rânduri pentru a călători în Europa în scopul îndeplinirii unor misiuni, printre care obținerea smartphone-urilor a trei foști angajați de rang înalt ai Ministerului de Interne al Austriei, după cum indică înregistrările de călătorie, chat-urile online și convorbirile telefonice.

Jan Marsalek before hair transplant
Fostul șef fugar al Wirecard și miliardarul Jan Marsalek, fotografiat la Moscova înainte de transplantul de păr Foto: Profimedia

El se deplasează prin Moscova pe un scuter electric și a fost amendat odată pentru „punerea în pericol a siguranței publice” când a fost prins circulând pe trotuarul din apropierea Kremlinului.

În discuțiile online cu Orlin Roussev, un cetățean bulgar care a condus agenții Kremlinului arestați anul trecut în Marea Britanie, Marsalek părea dornic să facă treaba murdară pentru Putin, orchestrând răpirea dușmanilor Moscovei.

„Trebuie să răpim pe cineva și să-l aducem înapoi în Rusia”, i-a scris el lui Roussev în 2021, în timp ce punea la cale un complot pentru răpirea unui fost oficial rus de securitate.

„Nu contează dacă moare accidental, dar ar fi mai bine dacă ar ajunge la Moscova.”

Când complotul a eșuat, și-a îndreptat atenția către Christo Grozev, șeful departamentului de investigații al The Insider, și Roman Dobrokhotov, redactorul-șef al publicației. Complotul a fost descoperit de MI5, agenția de spionaj britanică.

Cine e austriacul care a spionat pentru Moscova în Europa. A pus întreaga bază de date Schengen la dispoziția rușilor

 

