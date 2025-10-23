Live TV

Cel mai costisitor atac cibernetic din istoria Marii Britanii. Costul incidentului: 1,9 miliarde de lire sterline

FILE PHOTO: A member of staff works on the production line at Jaguar Land Rover’s factory in Solihull
Producția Jaguar Land Rover a fost oprită timp de săptămâni din cauza atacului. Foto: Phil Noble/Reuters

Experții au constatat că atacul cibernetic devastator care a paralizat, la sfârșitul lunii august, operațiunile Jaguar Land Rover, este „de departe” cel mai costisitor din istoria Marii Britanii, scrie The Telegraph.

Raportul a fost realizat de Centrul de Monitorizare Cibernetică (CMC), un organism independent specializat în problematica securității cibernetice.

Centrul de monitorizare cibernetică (CMC) a estimat costul incidentului la 1,9 miliarde de lire sterline, afirmând că reflectă „impactul profund” pe care l-a avut, cu „efecte în lanț extinse asupra lanțurilor de aprovizionare, furnizorilor de servicii logistice și economiilor locale”.

Aproximativ 5.000 de firme au fost afectate de atacul cibernetic asupra JLR, inclusiv showroom-uri și ateliere de reparații afiliate, precum și mii de mici producători care furnizează piese și materiale.

Acesta a forțat JLR să oprească producția pe 1 septembrie, gigantul auto neputând să-și reia o mare parte din operațiuni decât după cinci săptămâni.

Atacul cibernetic asupra JLR a fost clasificat ca fiind de “categoria trei” pe o scară de la unu la cinci în ceea ce privește gravitatea, din cauza costurilor financiare asociate cu numărul de persoane și organizații afectate.

În urma atacului, guvernul britanic a ajutat JLR cu un credit în valoare de 1,7 miliarde de euro pentru a reporni producția. Compania va rambursa împrumutul, acordat de o bancă și garantat de Departamentului pentru Afaceri și Comerț al UK, pe o perioadă de cinci ani.

 

 

 

 

 

 

Editor : M.C

