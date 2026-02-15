Live TV

Video Cel mai faimos motan din lume, Larry, aniversează 15 ani la reședința premierilor britanici

Cel mai celebru motan din lume, Larry – șeful vânătorilor de șoareci de la reședința premierilor britanici –, marchează astăzi 15 ani de când a fost adoptat, pe 15 februarie 2011. Vârsta sa exactă nu este cunoscută, dar se estimează la circa 19 ani.

Larry a fost adus de la un adăpost pentru animale pe vremea lui David Cameron și i s-a dat sarcina de a se ocupa cu vânătoarea de șoareci în sediul puterii Marii Britanii. Este deja la al șaselea prim-ministru. În prezent, acesta nu este singura pisica din Downing Street 10 și este nevoit să accepte doi intruși, pisicile familiei actualului șef al guvernului.

În biografia sa oficială de pe site-ul Downing Street se precizează că, în afară de controlul rozătoarelor, "Larry îşi petrece zilele întâmpinând oaspeţii casei, inspectând sistemele de securitate şi testând mobilierul antic pentru a vedea dacă este potrivit pentru somn", potrivit News.ro.

Șase premieri

Larry are o longevitate în funcție de neatins pentru majoritatea politicienilor care au trecut de-a lungul timpului pe la Downing Street. Acesta a trăit sub şase prim-miniştri, de la Cameron la Keir Starmer, a trecut prin furtunile Brexitului, Covid-19, haosul "partygate", ocupaţia fulgerătoare de 49 de zile a lui Liz Truss şi lunile mai ordonate sub Rishi Sunak.

De asemenea, Larry a reușit de multe ori sa acapereze atenția mass-media, chiar și la întâlnirile importante cu înalți lideri străini. În luna decembrie a anului trecut, el a fost la uşă pentru a-l întâmpina pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. În ianuarie, el a făcut chiar un fotograf să se împiedice pe covorul roşu, după ce a trecut neaşteptat între picioarele acestuia în timpul unei vizite a preşedintelui Poloniei.

De asemenea, primele sale luni „în funcţie" au inspirat chiar şi o carte, „The Larry Diaries", publicată în anul 2011.

Influencer printre pisici

Larry nu este vedetă doar în presă, acesta are și un cont de X, @Number10cat, urmărit de peste 877.500 de fani. Administrat de un utilizator anonim, Larry se plânge că a fost prins de ploaie şi uneori lansează critici răutăcioase la adresa politicienilor, în special a UK Reform şi a administraţiei preşedintelui american Donald Trump.

„Rishi Sunak va deveni prim-ministru. Familia lui este foarte bogată, așa că de mâine voi avea caviar și homar în meniu”, este una dintre glumele postate pe contul său de X. Aceasta nu este singura glumă care are legătură cu fostul premier britanic: „Rishi Sunak și-a prezentat demisia regelui, dar Keir Starmer nu a fost încă numit prim-ministru, așa că cine este la conducere? Eu”.

De asemenea, au existat ironii și la adresa fostul premier Johnson: „E timpul să clarific câteva lucruri: 1. Nu sunt „pisica lui Boris Johnson". 2. Ca toți prim-miniștrii, el este doar un rezident temporar al Downing Street. 3. Eu locuiesc aici permanent. Când el va pleca în cele din urmă, eu voi rămâne. 4. Da, totul este foarte jenant, dar se va termina în curând”, scria Larry pe vremea când premier era Boris Johnson.

Larry a făcut glume privind incertitudinea politică și în perioada în care premier interimar era Liz Truss: „Regele mi-a cerut să devin prim-ministru, deoarece această absurditate a durat destul".

