„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au dus la închiderea aeroportului din capitală

Data actualizării: Data publicării:
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen Foto: Profimedia

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat pentru postul de televiziune TV2 într-un comentariu scris că închiderea aeroportului din Copenhaga a fost „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”.

„Acest lucru spune ceva despre vremurile în care trăim și despre ceea ce noi, ca societate, trebuie să fim pregătiți să facem față”, a spus ea, adăugând că autoritățile „nu exclud nicio posibilitate în ceea ce privește identitatea celor care se află în spatele acestui incident”.

Ea a adăugat: „Și este clar că acest lucru se înscrie în contextul evoluțiilor pe care le-am văzut recent, cu alte atacuri cu drone, încălcări ale spațiului aerian și atacuri ale hackerilor asupra aeroporturilor europene”, transmite theguardian

Autoritățile daneze investighează un „incident foarte grav” la aeroport și subliniază gravitatea impactului asupra infrastructurii critice. Poliția din Copenhaga și serviciul danez de securitate și informații, sau PET, susțin în prezent o conferință de presă, conform relatărilor mass-media daneze, autoritățile avertizând că incidentul raportat constituie „o situație foarte gravă”.

Flemming Drejer, directorul operațional al PET (n.red. serviciul secret danez), recunoaște că, având în vedere contextul internațional, Danemarca se confruntă cu un nivel ridicat de amenințare.

Toate opțiunile și legăturile posibile sunt analizate, spune el.

Anne Tønnes, directorul poliției din Copenhaga, subliniază, de asemenea, că incidentul constituie o încălcare gravă a legii daneze.

Mass-media daneză notează că Tønnes s-a referit în repetate rânduri la incident ca la un „atac”, subliniind impactul acestuia asupra infrastructurii critice a țării.

Autoritățile daneze și norvegiene sunt în contact în cazul în care cele două incidente ar fi legate, a raportat NRK.

Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy părea să creadă că Rusia se află în spatele incidentului, ridicând această problemă în cadrul unei întâlniri cu directorul general al FMI, Kristalina Georgieva.

Poliția daneză a declarat marți că dronele care au închis principalul aeroport al țării luni par să fi fost pilotate de „un operator priceput” care dorea să-și demonstreze anumite abilități, adăugând că nu au fost identificați suspecți, transmite reuters

Aeroporturile din Copenhaga și Oslo, cele mai aglomerate din regiunea nordică, au fost închise timp de câteva ore după ce luni seara au fost observate drone în spațiul lor aerian, zeci de mii de pasageri rămânând blocați din cauza deviării zborurilor.

