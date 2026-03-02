Cel mai grav haos aerian de la pandemia de Covid-19: mii de zboruri anulate. Sute de mii de pasageri blocați în aeroporturi

Mii de zboruri au fost anulate la nivel global, iar sute de mii de pasageri au rămas blocați în aeroporturi, după ce conflictul militar dintre SUA și Israel și Iran a determinat închiderea unor spații aeriene-cheie din Orientul Mijlociu. Principalele hub-uri din Golf, inclusiv Dubai, cel mai aglomerat aeroport internațional din lume, și-au suspendat operațiunile pentru mai multe zile, în ceea ce analiștii descriu drept cel mai grav haos din aviație de la pandemia de Covid-19. Perturbările se extind din Asia până în Europa și America de Nord, afectând atât zborurile comerciale, cât și piețele financiare și prețul petrolului, scrie The Guardian.

Principalele aeroporturi și companii aeriene din Golf și-au suspendat operațiunile cel puțin până marți, la ora 10.00 GMT (12.00, ora României). Totuși, un număr limitat de curse speciale urmau să decoleze luni seară din Emiratele Arabe Unite.

Acțiunile companiilor aeriene și ale firmelor din turism au scăzut puternic după mai multe zile de perturbări, în condițiile în care președintele american Donald Trump a indicat că acțiunea militară a SUA ar putea dura încă patru săptămâni.

Unele companii aeriene și agenții de turism oferă rambursări sau modificări gratuite pentru cei care urmează să călătorească în următoarele săptămâni. Mari aeroporturi din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai – cel mai aglomerat hub internațional din lume – au fost închise pentru a treia zi consecutiv, în ceea ce analiștii descriu drept cel mai sever șoc pentru aviație de la blocajul provocat de pandemia de Covid-19.

Zborurile din întreg Orientul Mijlociu au fost anulate, afectând mii de curse, în timp ce operatorii internaționali continuă să își suspende serviciile.

Până la ora 10.00, potrivit companiei de analiză Cirium, cel puțin 1.555 de zboruri către Orientul Mijlociu fuseseră anulate. Totuși, analiștii avertizează că cifra este subestimată, din cauza datelor limitate provenite din Iran și Emiratele Arabe Unite, unde sute de zboruri erau programate luni.

Cele mai afectate sunt companiile aeriene din Golf, care conectează pasageri din întreaga lume prin hub-urile lor. Emirates, cu baza la Dubai, și Etihad Airways, din Abu Dhabi, au anunțat că zborurile către și dinspre hub-urile lor nu vor opera până marți dimineață târziu, iar Qatar Airways și-a suspendat operațiunile atât timp cât spațiul aerian al Qatarului rămâne închis.

Emirates și Etihad intenționau să reia un număr limitat de zboruri luni seară, oferind speranța unei reluări treptate a traficului. Autoritatea aeronautică din Emiratele Arabe Unite a precizat că va permite operarea unor „zboruri speciale” pentru a facilita plecarea pasagerilor blocați.

Potrivit platformei FlightAware, aproape 2.800 de zboruri au fost anulate sâmbătă și 3.156 duminică.

Și unele curse către Cipru au fost afectate, easyJet a anulat luni trei zboruri dus-întors între Paphos, Larnaca și Marea Britanie, după ce o dronă a lovit baza RAF din Akrotiri. British Airways a anulat zborul de luni către Larnaca.

Spațiul aerian deasupra Iranului, Irakului, Kuweitului, Israelului, Bahrainului, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului era aproape gol luni, potrivit site-ului Flightradar24.

Impactul depășește cu mult granițele Orientului Mijlociu, pasageri fiind blocați din Bali până la Frankfurt. Air India a anulat duminică zboruri din Delhi, Mumbai și Amritsar către mari orașe din Europa și America de Nord.

Pe măsură ce conflictul s-a extins în Liban, unde Israelul a efectuat lovituri aeriene în sudul Beirutului după ce gruparea Hezbollah a lansat rachete către Israel, o mare parte din spațiul aerian regional a rămas închis.

Echipajele și piloții sunt dispersați în întreaga lume, ceea ce complică reluarea operațiunilor atunci când spațiul aerian va fi redeschis.

În timp ce numeroși pasageri caută informații despre statutul călătoriilor lor în aeroporturi aglomerate, persoanele foarte bogate au găsit o alternativă.

„Arabia Saudită este singura opțiune reală pentru cei care vor să părăsească regiunea în acest moment”, a declarat Ameerh Naran, directorul executiv al brokerului de avioane private Vimana Private, pentru Semafor, precizând că un zbor privat din Riad către Europa poate ajunge la 350.000 de dolari.

Analiștii spun că, deși regiunea este obișnuită cu perturbări ale traficului aerian, o închidere a spațiului aerian de peste 24 de ore și blocarea simultană a celor trei mari hub-uri de tranzit din Golf reprezintă o situație fără precedent.

Acțiunile Tui, cea mai mare companie de turism din Europa, au scăzut cu 9%, iar cele ale IAG, proprietarul British Airways, cu 5%. Companii aeriene precum Lufthansa, Air France-KLM, Qantas și Singapore Airlines au înregistrat scăderi între 5% și 7%. Și sectorul hotelier și al croazierelor a fost afectat.

În paralel, companiile aeriene se confruntă cu creșterea prețului petrolului, după ce cotația Brent a urcat cu până la 13%, atingând 80 de dolari pe baril, analiștii estimând că ar putea ajunge la 100 de dolari.

Unele zboruri operate au fost redirecționate pentru a evita spațiile aeriene închise sau restricționate. În ultimii ani, rutele de survol prin Iran și Irak deveniseră mai importante, după ce războiul din Ucraina a determinat companiile aeriene să evite spațiul aerian rusesc și ucrainean.

Închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu obligă companiile să folosească culoare mai înguste de zbor, iar tensiunile dintre Pakistan și Afganistan adaugă un risc suplimentar, avertizează specialiștii.

Regiunea este, de asemenea, un nod esențial pentru transportul aerian de marfă, ceea ce pune presiune suplimentară pe rutele comerciale globale, deja afectate de perturbările maritime.

