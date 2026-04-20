„Cel mai grav șoc pentru aprovizionarea cu petrol din istorie”. Țările din Orient vor bani de la SUA pentru salvarea economiilor

Emiratele Arabe Unite au inițiat consultări cu SUA privind un eventual sprijin financiar în cazul în care războiul cu Iranul ar conduce țara către o criză și mai profundă, scrie The Wall Street Journal, citând surse oficiale americane.

Șeful Băncii Centrale a EAU, Khaled Mohamed Balama, a discutat săptămâna trecută la Washington cu ministrul finanțelor al SUA, Scott Bessent, și cu reprezentanți ai Rezervei Federale despre posibilitatea accesului de urgență la lichidități în dolari prin intermediul unei linii de swap.

EAU se tem de un impact grav asupra economiei și de exodul investitorilor, care înainte considerau Emiratele o jurisdicție sigură. Conflictul a afectat deja una dintre sursele cheie de venituri în dolari ale țării — exportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Până la intrarea în vigoare a armistițiului, pe 17 aprilie, Iranul a atacat EAU. Potrivit datelor Ministerului Apărării al țării, au fost lansate peste 2.800 de drone și rachete, dar majoritatea au fost interceptate.

WSJ scrie că, în timpul negocierilor, oficialii din Emiratele Arabe Unite au subliniat că tocmai decizia președintelui Donald Trump de a lansa un atac asupra Iranului a târât țara lor într-un conflict devastator, cu consecințe semnificative. Sursele citate de publicație afirmă că reprezentanții EAU au avertizat că țara ar putea trece la yuan dacă va începe să ducă lipsă de dolari pentru efectuarea operațiunilor. Țările din regiune au început să împrumute activ bani de pe piață pentru a-și mări rezervele de lichidități pe fondul crizei pe care Agenția Internațională pentru Energie a numit-o „cel mai grav șoc pentru aprovizionarea cu petrol din istorie”.

Abu Dhabi, cel mai bogat dintre cele șapte emirate ale EAU, a atras urgent la începutul lunii aproximativ 4 miliarde de dolari. La începutul lunii, Bahrain a deschis, de asemenea, o linie de swap cu EAU de aproximativ 5 miliarde de dolari pentru a spori stabilitatea financiară.

Decizia privind liniile de swap este luată de Rezerva Federală a SUA, care acționează independent de administrația Trump. WSJ scrie că, probabil, aceasta nu va fi aprobată pentru Emiratele Arabe Unite. De obicei, acest instrument este utilizat doar în cazul unei crize acute pe piețele de finanțare, care ar putea amenința economia SUA. Liniile de swap permanente ale Fed sunt active cu băncile centrale din Marea Britanie, Canada, Japonia, Elveția și UE.

În perioadele de stres puternic, astfel de linii au fost deschise pentru încă nouă bănci centrale, inclusiv Mexic, Coreea de Sud și Brazilia. Ministerul Finanțelor din SUA are, de asemenea, propriile mecanisme alternative de sprijin, fără participarea Fed. Anul trecut, departamentul a aprobat pentru Argentina o linie de swap de 20 de miliarde de dolari prin Fondul de stabilizare valutară.

Dirhamul din Emiratele Arabe Unite este strict ancorat la dolar și susținut de rezerve valutare în valoare de 270 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, războiul a intensificat presiunea asupra monedei din cauza riscurilor de ieșire a capitalului, a volatilității pieței bursiere și a altor șocuri, notează analiștii S&P Global.

Miniștrii de finanțe și șefii băncilor centrale din regiunea Orientului Mijlociu nu se așteaptă la o redresare rapidă a regiunii. Ministrul de finanțe al Arabiei Saudite, Mohammed al-Jadaan, a declarat că restabilirea logisticii de bază pentru exportul de petrol după haosul creat ar putea dura cel puțin până la sfârșitul lunii iunie. „Cei care se așteaptă la o redresare rapidă, chiar dacă luptele încetează complet, vor trebui să-și revizuiască estimările”, a declarat ministrul.

