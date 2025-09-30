Live TV

Video&Foto Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic

Data publicării:
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia

Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic publicului larg. Construcția dintr-un canion din sud-vestul Chinei se ridică la 625 de metri deasupra unui râu.

Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 1 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 2 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 3 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 4 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 5 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 6 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 7 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 8 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 9 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 10 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 11 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 12 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia | Poza 13 din 13
Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia
,

Sub el încap două turnuri Eiffel puse unul peste altul. Are o lungime de 2,9 kilometri și construcția a durat trei ani.

Precedentul deținător al recordului de cel mai înalt pod suspendat este situat la 100 de kilometri distanță, la 565 de metri înalțime.

De altfel, în aceeași provincie se află mai mult de jumătate din cele mai înalte poduri din lume.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
contor electric
Premierul Ilie Bolojan anunță când vor scădea facturile la energie...
lei in mana unei femei
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a...
orban costa
Cum vrea Antonio Costa să ocolească veto-ul lui Viktor Orban și să...
Maşini pregătite de casare la sediul Remat din Bucureşti, pe 15 martie 2018.
Programul „Rabla” începe astăzi. Valoarea voucherelor pentru fiecare...
Ultimele știri
„Zeița bogăției” din China a fost condamnată după șapte ani de la cea mai mare escrocherie cu Bitcoin din lume. Ce rol a avut ea
Ofensiva Rusiei în regiunea Sumî. O familie cu doi copii a fost ucisă într-un atac cu dronă. „Nimeni nu a reuşit să scape”
Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile. Avertismentul AIEA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Xi Jinping
Atacurile cibernetice Salt Typhoon și ziua în care șeful spionajului SUA a zburat la Beijing cu un avertisment secret pentru Xi Jinping
mafionti chinezi la tribunal
11 membri ai unei familii mafiote au fost condamnați la moarte în China
photo-collage.png - 2025-09-28T194223.554
Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, condamnat la moarte după ce a fost găsit vinovat de corupţie
echipa romaniei de canotaj 8+1 mixt in barca
România a câștigat medalia de aur cu echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj. Proba a fost introdusă în premieră
statuie cu Buddha lângă un lac din Tibet
Un tibetan a călătorit mii de kilometri pe jos timp de peste 10 ani ca să scape din China. Cum a reușit să păcălească autoritățile
Partenerii noștri
Pe Roz
43 de ani de la moartea lui Grace Kelly, diva care a renunțat la Hollywood pentru a deveni prințesă: "Viața...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit...
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Ce băuturi să nu comanzi la hotelurile ultra all inclusive. Ponturile unui expert în călătorii
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
Pro FM
"M-am căsătorit cu o adevărată prințesă". Benny Blanco, nespus de fericit că a devenit soțul Selenei Gomez
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Nicole Kidman și Keith Urban, ultima apariție publică împreună înainte de despărțire. Zâmbetele ascundeau...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu