Video&Foto Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic Data publicării: 30.09.2025 09:13 Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic. Foto: Profimedia Cel mai înalt pod suspendat din lume a fost deschis pentru trafic publicului larg. Construcția dintr-un canion din sud-vestul Chinei se ridică la 625 de metri deasupra unui râu. Sub el încap două turnuri Eiffel puse unul peste altul. Are o lungime de 2,9 kilometri și construcția a durat trei ani.Precedentul deținător al recordului de cel mai înalt pod suspendat este situat la 100 de kilometri distanță, la 565 de metri înalțime.De altfel, în aceeași provincie se află mai mult de jumătate din cele mai înalte poduri din lume.