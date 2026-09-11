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„Cel mai mare acord comercial din UE” ar putea fi încheiat cu India. Ce propuneri are Comisia Europeană

Data publicării:
Comisia Europeană
Comisia Europeană. Foto: Profimedia Images
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Comisia Europeană a prezentat, vineri, Consiliului European propunerile sale pentru încheierea Acordului de liber schimb (ALS) între Uniunea Europeană şi India, care ar urma să fie cel mai mare acord comercial încheiat vreodată de UE, dar şi de India. Odată adoptat şi intrat în vigoare, acordul va îmbunătăţi accesul pe piaţă, va reduce tarifele şi va oferi norme previzibile pentru comerţ şi investiţii.

„Astăzi, Comisia Europeană a prezentat Consiliului propunerile sale pentru semnarea şi încheierea Acordului de liber schimb (ALS) între Uniunea Europeană şi India, solicitând autorizarea semnării şi încheierii acestuia. Dacă va fi autorizat de Consiliu, acesta va fi cel mai mare acord comercial încheiat vreodată atât de UE, cât şi de India”, arată Comisia Europeană într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

UE şi India comercializează deja bunuri şi servicii în valoare de peste 180 de miliarde euro pe an, sprijinind aproape 800.000 de locuri de muncă în UE.

Acordul va elimina sau va reduce tarifele pentru 96% din exporturile de bunuri ale UE către India. În ansamblu, reducerile tarifare vor duce la economii de aproximativ 4 miliarde euro pe an în ceea ce priveşte taxele vamale pentru produsele europene.

De asemenea, acordul va facilita accesul întreprinderilor europene pe piaţa indiană şi va asigura condiţii de concurenţă mai echitabile, garantând în acelaşi timp consumatorilor posibilitatea de a beneficia de o gamă mai largă de opţiuni şi de preţuri mai competitive.

„Propunerea prezentată astăzi reprezintă un pas esenţial în direcţia asigurării faptului că întreprinderile şi consumatorii pot începe să beneficieze de avantajele acestui acord cât mai curând posibil. Acest lucru este în conformitate cu procedura accelerată stabilită de comisarul pentru comerţ şi securitate economică, Maroš Šefčovič, la începutul acestui an”, se precizează în comunicat.

Procedura vizează accelerarea punerii în aplicare a acordurilor de liber schimb, care este esenţială într-o perioadă de incertitudine geopolitică şi de presiune tot mai mare asupra sistemului comercial mondial.

„ALS UE-India reflectă angajamentul UE de a consolida legăturile economice cu parteneri-cheie din regiunea indo-pacifică. Prin propunerile sale, Comisia solicită aprobarea Consiliului pentru a semna acordurile care vor necesita aprobarea Parlamentului European, înainte de încheierea şi intrarea în vigoare. În paralel, autorităţile indiene trec prin propriile proceduri interne de ratificare”, se mai arată în comunicat.

Editor : C.L.B.

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