Live TV

Analiză Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele obstacole din calea moștenirii sale pentru China

Data actualizării: Data publicării:
Military Parade In Beijing China
Președintele chinez Xi Jinping inspectează trupele Armatei Populare de Eliberare (PLA) în timpul unei parade militare pe 3 septembrie 2025 în Beijing, China Foto: Profimedia
Din articol
SUA recuperează terenul pierdut în domeniul rachetelor hipersonice Și industria navală americană caută să renască China îmbătrânește, de asemenea Avantajul competitiv al Americii

Parada militară chineză care a făcut senzație săptămâna trecută a fost mai mult decât o simplă manifestație. A fost o declarație că liderul chinez Xi Jinping se vede într-o cursă contra cronometru pentru a-și asigura locul în istorie, scrie Ian Langford, director executiv la Security & Defence PLuS și profesor UNSW Sydney, într-o analiză publicată în The Conversation privind moștenirea și viitorul liderului chinez.

Pentru Xi, care tocmai a împlinit 72 de ani, unificarea cu Taiwanul nu este doar un obiectiv politic; este coroana care l-ar ridica deasupra lui Mao Zedong și i-ar consolida reputația de cel mai mare lider din istoria modernă a Chinei.

Momentul și organizarea paradei au subliniat această urgență, o demonstrație de putere în fața unui public format din lideri străini și camere de filmat, la un eveniment aniversar de mare importanță, organizat la Beijing.

Mao, fondatorul Republicii Populare Chineze, a unificat țara sub regimul comunist, dar a lăsat-o săracă și izolată.

Misiunea lui Xi este de a termina treaba prin încheierea oficială a războiului civil chinez care a opus comuniștii naționaliștilor și anexarea insulei Taiwan pentru a-și asigura locul în panteonul partidului.

Dar așteptarea este periculoasă. În interiorul Partidului Comunist Chinez, loialitatea este tranzacțională, iar rivalii sunt mereu cu ochii pe slăbiciuni.

În 2012, de exemplu, Bo Xilai, o stea în ascensiune și odată aliat apropiat al lui Xi, a suferit o cădere dramatică și foarte publică. Scandalul l-ar fi putut distruge cu ușurință pe Xi, dar acesta l-a transformat într-o oportunitate, folosind căderea lui Bo pentru a-și consolida propria ascensiune.

Acest episod rămâne o poveste cu tâlc în politica elitei de la Beijing: puterea nu trebuie să șovăie niciodată; impulsul nu trebuie să se piardă niciodată.

Peste un deceniu mai târziu, Xi a eliminat sau a marginalizat aproape toți rivalii și a reușit să obțină un al treilea mandat. Cu toate acestea, el încă guvernează cu urgența cuiva care știe cât de repede se poate schimba soarta.

SUA recuperează terenul pierdut în domeniul rachetelor hipersonice

În străinătate, ecuația strategică se schimbă, de asemenea.

Timp de ani de zile, Beijingul s-a bucurat de un avantaj în domeniul armelor hipersonice, al rachetelor antinavale și al producției industriale. Sistemele aeriene și avansate de apărare antirachetă ale Chinei au fost concepute pentru a amenința grupurile de atac ale portavioanelor americane și pentru a complica operațiunile aliaților din Asia de Est și de Nord.

Dar Washingtonul ar putea să reducă în curând acest decalaj. Pentagonul a solicitat aproape 7 miliarde de dolari pentru finanțarea programului de rachete hipersonice în anul fiscal 2024-2025, în timp ce firmele private accelerează inovarea în domeniul bancurilor de testare și propulsiei rachetelor reutilizabile.

Marina SUA reutilizează distrugătoarele din clasa Zumwalt pentru sistemul său hipersonic Conventional Prompt Strike, oferind marinei prima sa platformă maritimă capabilă de lovituri hipersonice. Demonstrațiile pe mare ale noului sistem sunt planificate imediat ce programul va ajunge la maturitate.

Fiecare pas reduce avantajul militar al Chinei.

Și industria navală americană caută să renască

Rivalitatea industrială dintre China și SUA este o poveste similară.

China domină în prezent construcția navală comercială la nivel mondial, o bază cu dublă utilizare care susține și expansiunea navală.

O analiză recentă a constatat că un singur constructor naval chinez a construit mai multe nave în 2024 decât a produs întreaga industrie americană de la Al Doilea Război Mondial încoace. Comenzile de nave străine susțin această capacitate de construcție, care poate fi rapid transformată în platforme navale.

Acest avantaj a continuat și în 2025. Xi mizează pe această bază industrială pentru a oferi Chinei un avantaj într-un viitor conflict privind Taiwanul.

Cu toate acestea, investițiile SUA și ale aliaților în construcția navală încep să dea rezultate.

Administrația Trump a înființat un birou al Casei Albe dedicat redresării construcției navale americane, în timp ce Pentagonul a solicitat 47 de miliarde de dolari pentru construcția de nave ale Marinei în bugetul său anual.

Japonia și Coreea de Sud, ambele mari constructori navali, au adăugat, de asemenea, resurse semnificative la capacitatea lor de construcție navală, recunoscând schimbările structurilor de putere din Asia de Est și de Nord. Politicienii americani au vizitat recent ambele țări pentru a asigura o asistență mai mare în stimularea capacității de construcție a SUA.

China îmbătrânește, de asemenea

Și mai urgentă este problema demografică. Populația Chinei a scăzut cu aproximativ două milioane în 2023, al doilea declin anual consecutiv, deoarece natalitatea a scăzut la nouă milioane, jumătate din nivelul din 2017.

Grupul de vârstă activă se micșorează, în timp ce numărul persoanelor peste 60 de ani se preconizează că va crește până la aproximativ o treime din populația Chinei până la mijlocul anilor 2030. Acest lucru va constitui un obstacol major în calea creșterii economice și va pune presiune pe sistemele sociale.

Demografia nu este destinul, dar comprimă termenele pentru liderii care doresc să obțină câștiguri strategice.

Avantajul competitiv al Americii

Există o ultimă problemă, adesea trecută cu vederea. Cel mai eficient sistem de război politic al epocii moderne este capitalismul – motorul concurenței care recompensează adaptarea și pedepsește eșecul.

SUA posedă încă o capacitate unică de „distrugere creativă” – generează constant firme și idei care alimentează creșterea pe termen lung și reinventarea.

Acest dinamism este haotic, descentralizat și adesea incomod. Cu toate acestea, rămâne atuul strategic al Americii: poate reechipa industriile, scala tehnologii revoluționare și absorbi șocurile mai repede decât orice sistem centralizat.

China poate imita multe lucruri, dar nu poate reproduce cu ușurință acel ecosistem condus de piață, caracterizat de capital de risc, toleranță la eșec și realocare rapidă.

Toate acestea explică de ce Xi vrea ca lumea să creadă că ascensiunea Chinei este de neoprit și că unificarea cu Taiwanul este inevitabilă.

Dar inevitabilitatea este fragilă. Abordarea „câștigă fără a lupta” a Beijingului, care implică coerciție în zona gri, pârghii economice și o abordare incrementală, de tip „felii de salam”, a revendicărilor teritoriale în Marea Chinei de Sud, a funcționat deoarece se bazează pe răbdare și subtilitate. Cu cât Xi accelerează mai mult, cu atât riscă mai mult să calculeze greșit.

O încercare forțată de a cuceri Taiwanul ar fi cea mai periculoasă miză a domniei sale. Dacă Armata Populară de Eliberare ezită, consecințele ar fi grave: umilire strategică în străinătate, turbulențe politice în țară și o narațiune perforată a inevitabilității care susține autoritatea partidului.

Cea mai mare victorie a lui Sun Tzu este cea câștigată fără luptă, dar numai când timpul favorizează răbdarea. Pentru Xi Jinping, timpul nu este de partea lui.

Citește și:

ANALIZĂ Planul de război al lui Xi Jinping. Cum ar putea China să preia controlul asupra Taiwanului fără să tragă un singur foc

Ambiția unei noi ordini mondiale. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un: „Alianța autoritară” provoacă Occidentul

ANALIZĂ Semnele care arată că Xi Jinping ar putea fi presat să renunțe la o parte din putere

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
2
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
gnshgns
3
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
erika kirk
4
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
cutie postala
5
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav...
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
Digi Sport
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Gulag
Bilet către Arctica. În interiorul sistemului rus de muncă forțată...
volodimir zelenski la birou
Zelenski, despre drona intrată în România: O extindere evidentă a...
profimedia-0953970736
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au...
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Ionuț Moșteanu: Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pot...
Ultimele știri
Paradisul din Hawaii unde locuitorii nu plătesc chirie și primesc gratis carne. Cine are voie să trăiască pe „Insula Interzisă”
Chris Martin a îndemnat publicul să „trimită iubire” familiei lui Charlie Kirk în timpul unui concert Coldplay la Londra
Complexele nucleare din Ucraina, mereu la un pas de dezastru. Ce este „Sursa de neutroni”, care ar putea contamina radioactiv Harkovul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Robert Fico
De la prietenul lui Vladimir Putin la vecinul rece al lui Volodimir Zelenski. Viața politică dublă a premierului slovac Robert Fico
Submarin China
Submarinele Chinei devin încă și mai periculoase. În curând vor fi dotate cu noile rachete hipersonice „de buzunar” YJ-19
steaguri piese de sah china sua taiwan
Miniştrii apărării din China și SUA au discutat despre Taiwan şi Marea Chinei de Sud
Vladimir Putin, Narendra Modi. Xi Jinping
Trump a cerut UE să impună tarife de 100%  Indiei și Chinei (The Guardian)
noul tanc al chinei la parada militara
Noul tanc al Chinei care „va revoluționa bătăliile terestre”. Soldații văd câmpul de luptă „ca într-un joc video”
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Filmul care va rupe topurile. Sydney Sweeney are un rol fenomenal. S-a îngrășat 13 kilograme ca să o...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
La 33 de ani, Simona Halep a dat vestea cea mare: ”Atât s-a schimbat”
Adevărul
Un caz care zguduie America. Ce l-a împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe Charlie Kirk? Povestea studentului...
Playtech
Extindere casă fără autorizație. Când ai voie să construiești ceva pe propriul teren
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
„Războiul este mai aproape decât pare”. Mesajul tulburător al unui soldat polonez care a plecat să lupte în...
Newsweek
Un pensionar a primit pensie scăzută cu 200 lei la Mica Recalculare. Surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Hugh Grant la 65 de ani. Are cinci copii și este căsătorit cu o suedeză cu aproape 20 de ani mai tânără decât...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea