Cel mai mic copil răpit de Hamas în urmă cu 20 de zile are 9 luni. Alți copii au fost separați de familiile lor sau lăsați orfani. Cel mai în vârstă ostatic are peste 80 de ani, iar în rândul celor capturați se află tineri, părinți, frați surori. Sunt cel puțin 220 de israelieni duși cu forța de teroriștii Hamas în Fâșia Gaza pe 7 octombrie. Familiile lor sunt disperate și așteaptă orice indiciu că sunt în viață și se roagă să îi poată strânge din nou în brațe. Sunt consiliate în aceste zile grele de voluntari care le oferă sprijin emoțional și orice informație află.

Reporterul Digi24 Cezara Scutari a stat de vorbă cu Yaara Goldman, reprezentant al forumului pentru ostatici și familii dispărute, pentru a afla cum gestionează familiile această situație greu de îndurat.

Yaara Goldman: Hamas se joacă cu inima și mințile oamenilor. Nu ne-au răpit doar oamenii, ci ne manipulează sentimentele. Nu o să fiu surprinsă de comportamentul lor, au răpit bunici, copii, nu mă aștept la nimic de la ei. Nu-i lăsăm să ne doboare, ne vrem oamenii înapoi. Suntem puternici, dar nu pot să spun că nu ni se rupe inima.

Avem familii, dar și alte persoane care sunt ținute ca ostatici în condiții anormale, vrem să tragem un avertisment despre situația asta ca lumea să ne susțină și să să creeze un armistițiu pentru a-i aduce acasă.

Sunt atât de mulți copii, unul are 9 luni, altul 3 ani, sunt de toate vârstele. Unii părinți au fost și ei răpiți, dar nu știm dacă stau împreună cu cei mici sau i-au separat, nu avem de unde să știm dacă toți sunt cu părinții. Unii sunt orfani, părinții le-au fost omorâți. Au inima frântă, e o situație... nu știu ce se întâmplă cu cei iubiți, încercăm să le oferim sprijin și ne ajutăm cu ce ne oferim unul altuia. Asta ne leagă, faptul că toți suntem oameni buni, suntem voluntari, sute de voluntari. Sunt oameni care au renunțat la joburile pe care le aveau ca să ofere ajutor.

Sunt multe familii acolo, unele dintre ele continuă să spere, încearcă să dea cât mai multe interviuri pentru a ști lumea ce se întâmplă, altele sunt într-o stare emoțională extrem de proastă, nu pot funcționa, oamenii nu mănâncă, nu dorm, sunt într-o condiție extrem de proastă, foarte îngrijorați.

E cea mai dificilă situație pe care eu, care stau în această țară de 40 de ani, am întâlnit-o fiind în poziția asta. Când frați, surori și familii sunt ținute ostatice, e oribil.

Nu primim nicio știre, nicio informație, Hamas controlează tot. Ne transmite informații când vrea, dacă ajunge la vreo înțelegere. Nu însemnăm nimic în această negociere.

Reporter Digi24: Care a fost cel mai greu moment pentru tine?

Yaara Goldman: Am văzut un frate care ținea un ostatic și am vorbit cu el, iar la sfârșit mi-a spus: „Mulțumesc că m-ai ajutat”. Să vezi pe cineva care trece prin cea mai grea criză și să vezi că, la final, are puterea să mulțumească oamenilor. Asta îți arată ce oameni buni avem acolo.

