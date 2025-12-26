Live TV

Cel mai recent sondaj din Franța arată care mai este cota de încredere a preşedintelui Emmanuel Macron

Data publicării:
Emmanuel-Macron-1536x1026
Emmanuel Macron scade în sondaje. Foto: Profimedia Images

Cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicităţii vineri, relatează AFP.

Potrivit barometrului Toluna/Harris Interactive realizat pentru canalul de televiziune privat LCI, numai 37% dintre francezi au intenţia de a urmări urările prezidenţiale de Anul Nou, difuzate tradiţional de televiziunea franceză pe 31 decembrie seara.

„Secvenţa internaţională fiind ceva mai îndepărtată, preşedintele Republicii este judecat mai mult în legătură cu mizele naţionale decât în noiembrie”, când a înregistrat de asemenea cel mai scăzut nivel de popularitate, observă Jean-Daniel Lévy, director delegat al Toluna/Harris, citat în comunicat.

Dovadă a „severităţii francezilor” faţă de şeful statului, aproape două treimi dintre francezi (62%), afirmă că nu vor privi tradiţionalele sale urări prezidenţiale, faţă de 37% care spun că vor urmări momentul. Proporţia acestora era de 40% în urmă cu un an şi 43% în urmă cu doi ani.

Cota de încredere a premierului Sébastien Lecornu a rămas, la rândul ei, practic stabilă în decembrie, la 34%, în timp ce toţi miniştrii săi au pierdut teren în sondaj. Singura excepţie este cea a ministrului care răspunde de ecologie, aproape stabil la o cotă de încredere de 15%.

Însă toate personalităţile sunt într-un recul de încredere la finalul anului, notează AFP. Şeful Rassemblement National (extremă dreapta) Jordan Bardella rămâne în fruntea acestui barometru de încredere cu 42%, chiar în faţa liderei extremei drepte Marine Le Pen (39%), urmaţi de liderul Les Republicains (dreapta), Bruno Retailleau (30%).

Ancheta sociologică a fost realizată online înainte de Crăciun pe un eşantion de 1.099 de persoane de 18 ani şi peste, prin metoda cotelor, şi are o marjă de eroare între 1,4 şi 3,1 puncte procentuale.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Digi Sport
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
statie metrou paris
Atac cu cuțitul în metroul din Paris: trei femei au fost rănite, suspectul a fost reținut
profimedia-0976045697
Emmanuel Macron vrea ca UE să devină un gulag digital, acuză Pavel Durov: „Încearcă să reducă la tăcere criticii online”
APTOPIX Vance
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
Jan-Emeryk-Rosciszewski, ambasadorul Poloniei la Paris. Foto captură video
Scandal cu diplome false în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris a fost suspendat în urma unei anchete pentru trafic de influenţă
Parada militară la Moscova
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare ale unui sondaj realizat în Moscova
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irineu Darău, noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna...
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui...
nicusor dan - ileni
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi...
Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază...
Ultimele știri
Dosar penal pentru tentativă de viol la Şcoala de agenţi de poliţie din Câmpina. Un bărbat de 49 de ani a fost reţinut
China a transformat o navă civilă de marfă într-o platformă militară de lansare a rachetelor. „Putem vedea un nou Pearl Harbor”
De la cenzură la mesageria de stat. WhatsApp denunță restricțiile impuse în Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Fanatik.ro
Mitică Dragomir a anunțat de sărbători cine va fi campioană în SuperLiga în vara lui 2026. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
După 9 ani de căsnicie, au divorțat! Marea campioană a României a confirmat separarea de partenerul ei...
Adevărul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la...
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...