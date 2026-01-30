Live TV

Cel mai sever val de căldură din ultimii 16 ani în Australia: Temperaturi de aproape 50 de grade, incendiile se extind în zonele rurale

temometru canicula
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: GettyImages

Vaste zone din sud-estul Australiei sunt afectate de un val de căldură care a dus temperaturile la aproape 50 de grade Celsius şi i-a obligat pe unii locuitori să-şi protejeze proprietăţile, în timp ce incendiile forestiere se propagă în unele zone rurale din Victoria, relatează CNN, potrivit News.ro. 

Valul de căldură actual este cel mai sever din ultimii 16 ani, potrivit Biroului Australian de Meteorologie. Statul Victoria a înregistrat marţi cea mai caldă zi din istorie, oraşele Hopetoun şi Walpeup atingând temperaturi de 48,9 °C (120 °F), în timp ce capitala statului, Melbourne, a depăşit 45°C (113 °F).

Recordurile de temperatură au fost doborâte şi în statele vecine New South Wales şi Australia de Sud, mai multe oraşe înregistrând temperaturi de aproape 50°C în această săptămână, aproape de recordul australian de 50,7 °C stabilit în 2022 pe coasta de vest a Australiei.

Autorităţile sanitare australiene au îndemnat oamenii să se hidrateze şi să verifice starea persoanelor în vârstă, a copiilor şi a celor cu sistemul imunitar compromis, care sunt mai vulnerabili la cele mai grave efecte ale căldurii.

Incendiile de vegetaţie, alimentate de temperaturile ridicate, au ameninţat oraşele din statul Victoria, determinând evacuări în timp ce pompierii voluntari încercau să stingă flăcările din jurul caselor. Starea de dezastru rămâne în vigoare, în timp ce pompierii se luptă cu cel puţin cinci incendii majore.

La începutul acestei săptămâni, peste 100.000 de case au rămas fără electricitate din cauza pagubelor provocate de incendii şi a reţelei electrice suprasolicitate de căldură, forţând unii locuitori să se descurce cu căldura fără aer condiţionat.

În Gellibrand, incendiile au ameninţat comunitatea timp de aproximativ două săptămâni, după un val de căldură anterior, la începutul lunii ianuarie, iar mare parte din localitate a fost evacuată sâmbătă. Apa potabilă s-a epuizat complet în oraş după ce focul a depăşit liniile de apărare şi a avariat staţia de tratare care alimentează Gellibrand cu apă potabilă.

Căldura este cel mai mortal tip de fenomen meteorologic extrem, iar criza climatică provocată de om face ca valurile de căldură să fie mai severe şi mai prelungite. Dacă adăugăm şi umiditatea, condiţiile se pot apropia de limitele supravieţuirii umane – punctul în care corpul nostru pur şi simplu nu se mai poate adapta, notează CNN.

 

