Cel mai temut om din Venezuela jură să „lupte” împotriva SUA. Ar putea arunca rapid țara în haos (Financial Times)

Ministrul venezuelean de Interne, Diosdado Cabello, a cerut SUA să-l elibereze pe Nicolas Maduro, amenințând că „răpirea” acestuia „se va întoarce împotriva guvernului american”. Cabello deține o putere imensă în Venezuela, iar potrivit unor surse citate de Financial Times, „este esențial pentru supraviețuirea regimului lui Delcy Rodriguez în acest moment”.

Miercuri seara, Cabello a cerut Statelor Unite să-l elibereze pe Nicolas Maduro.

„Președintele a fost răpit și este prizonier de război într-o celulă din New York. Cerem să ni-l returneze în viață”, a spus acesta, avertizând că „mai devreme sau mai târziu, această decizie a guvernului american se va întoarce împotriva lor.”

„Venezuela nu se predă”, a continuat el.

Tonul său a fost diferit de cel al președintei interimare Delcy Rodriguez, care a declarat că va „colabora” cu SUA.

Cabello, un ofițer de armată care a încercat pentru prima dată să preia puterea alături de Chavez într-o lovitură de stat eșuată în 1992, este considerat cel mai feroce și mai antiimperialist ideolog din Venezuela, scrie FT. El deține o putere enormă, comandând poliția națională, serviciile de informații, unele unități ale armatei și grupările paramilitare cunoscute sub numele de „colectivos”.

În ultimele zile, Cabello a postat videoclipuri în care apare comandând oameni pe străzile din Caracas, cu puștile ridicate și pumnii strânși, scandând: „Întotdeauna loiali, niciodată trădători!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cabello, care conduce o facțiune diferită de cea a lui Rodriguez, este una dintre cele mai spinoase sarcini cu care se confruntă președintele interimar.

„Diosdado este o figură foarte puternică în Venezuela și controlează un sector diferit al Venezuelei, pe care Delcy nu îl controlează. Așadar, este esențial pentru supraviețuirea regimului lui Delcy în acest moment”, a declarat Eva Golinger, o avocată apropiată lui Chavez.

Grupările sale ar putea arunca rapid țara în haos și nu este clar cât timp va tolera mișcările ei de a încheia acorduri petroliere cu SUA, care îl acuză de trafic de droguri, spălare de bani și corupție.

„Cabello nu a renunțat la retorica sa antiimperialistă și conflictuală și este puțin probabil să adopte o poziție de negociere cu SUA”, spune un ofițer militar venezuelean de rang înalt care îl cunoaște pe bărbatul de 62 de ani.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al guvernului venezuelean a negat că Cabello reprezintă o amenințare pentru Rodriguez.

„Este atât de fals încât nici nu ar trebui să acordați atenție acestei afirmații, aici există o unitate perfectă”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru Financial Times.

De-a lungul timpului, Cabello a manifestat o ostilitate deosebită față de secretarul de stat Marco Rubio, un susținător de lungă durată al unei politici dure față de Venezuela, care a condus campania administrației Trump împotriva Caracasului.

În 2017, Miami Herald și CBS Miami au raportat că autoritățile americane credeau că Cabello ar fi dat un ordin de asasinare a lui Rubio, pe atunci senator. Miami Herald a raportat că autoritățile americane nu au putut confirma validitatea amenințării, dar Rubio a primit protecție suplimentară.

Cei doi bărbați și-au adresat public critici reciproce, Cabello numindu-l „Narco Rubio”, în timp ce americanul l-a numit „Pablo Escobar al Venezuelei”.

Cabello nu a răspuns la solicitările de comentarii ale Miami Herald la momentul respectiv, iar FT nu a reușit să îl contacteze pentru a obține un comentariu.

Dispreț față de SUA

După lovitura de stat eșuată, Chavez a preluat puterea în mod democratic și, pentru o perioadă, l-a numit pe Cabello vicepreședinte.

În 2002, cei doi bărbați s-au confruntat cu o lovitură de stat condusă de mediul de afaceri, care a beneficiat de sprijinul tacit al SUA, Cabello conducând țara pentru o scurtă perioadă înainte ca Chavez să fie repus în funcție.

Se crede că acest eveniment i-a convins pe cei doi că americanii sunt un dușman de neînvins. Cabello a criticat timp de mai bine de un deceniu americanii în emisiunea sa de televiziune, Wielding the Club, care a fost descrisă odată de un site al opoziției drept o „diaree verbală de incoerențe”.

Se crede că Cabello a râvnit la fotoliul prezidențial pe care l-a ocupat pentru câteva ore în timpul puciului eșuat. Înainte de moartea lui Chavez din cauza cancerului în 2013, el a concurat pentru a-și înlocui mentorul, dar în cele din urmă a pierdut în fața lui Maduro.

Iar acum a văzut cum președinția a fost preluată de Rodriguez.

A-l ține sub control pe Cabello, în timp ce îl calmează pe președintele american Donald Trump, „va fi foarte greu pentru ea”, a spus o persoană apropiată guvernului venezuelean.

Tensiuni cu Rodriguez

Carrie Filipetti, fost secretar adjunct al SUA pentru Cuba și Venezuela în prima administrație Trump, a spus că Rodriguez și Cabello „nu aveau cea mai bună relație. Erau în conflict unul cu celălalt”.

Până acum însă, el a rămas loial. Miercuri, Cabello și-a exprimat „sprijinul absolut și total” pentru „iubita noastră soră Delcy Rodriguez” și i-a lăudat „curajul și puterea”.

Juan Contreras, un fost parlamentar socialist apropiat de Cabello, a declarat că acesta era „loial revoluției” și că, cel puțin pentru moment, „se alinia” în spatele lui Rodriguez.

Săptămâna aceasta a fost văzut purtând o șapcă pe care scria „A te îndoi înseamnă a trăda!”. Mesajul a fost interpretat ca un avertisment că prea multe concesii făcute Statelor Unite sau opoziției ar putea fi considerate o trădare a chavismului, socialismul venezuelean numit după fondatorul regimului.

„Deocamdată, se pare că lucrurile sunt sub control, dar prevăd că pe termen lung va fi dificil să mențină această situație, deoarece Delcy cooperează mai explicit cu Statele Unite, iar acest tip de relație nu este acceptabil pentru mulți din Venezuela, inclusiv pentru Diosdado”, a spus Golinger.

Cabello a fost acuzat la New York, în timpul primei administrații Trump, că a colaborat cu gherilele columbiene pentru a transporta cocaină în SUA. Acuzațiile nu-l încurajează pe Cabello să coopereze cu SUA, au declarat Golinger și Andrss Izarra, ministru al comunicațiilor în timpul mandatului lui Chavez, care acum locuiește în Spania.

„Acest om are o recompensă de 25 de milioane de dolari pe capul său și apare și în actul de acuzare împotriva lui Maduro. Ce i-a mai rămas? Are un pistol îndreptat spre cap”, a declarat Izarra.

„El este ministrul de Interne, iar șeful statului a fost răpit sub nasul lui, fără ca invadatorii să provoace vreo victimă. Așadar, a fost complet depășit”, adaugă acesta.

Un lider important al opoziției, care este în contact cu oficialii americani, a declarat că Cabello „ar fi bine să-și păzească spatele tot timpul - chiar și când merge la toaletă, ar putea fi aruncat în aer de o dronă”.

Editor : C.L.B.