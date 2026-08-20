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Video Cel puțin 12 morți într-un atac rusesc cu rachete balistice și drone asupra Kievului, care a durat câteva ore. Spital de copii, avariat

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CORRECTION Russia Ukraine War
Ucraineni, adăpostindu-se într-o stație de metrou din Kiev, în timpul atacurilor Rusiei. Foto: Profimedia
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Rusia a lansat un atac de amploare cu rachete balistice și drone asupra Kievului la scurt timp după miezul nopții, pe 20 august, ucigând cel puțin 12 persoane și rănind cel puțin alte 32, au anunțat oficialii, citați de Kyiv Independent.

Au fost semnalate numeroase explozii consecutive în mai multe zone ale orașului, începând imediat după miezul nopții, ora locală. O altă serie de explozii a avut loc la ora 6:17 dimineața, în timpul atacului care a durat câteva ore.

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Atacul a durat mai mult de opt ore, iar semnalul de încetare a alertei a fost dat abia la ora 8:36 dimineața.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că cel puțin 12 persoane au fost ucise și că serviciile de urgență încă interveneau la locul atacurilor. Ziua de 21 august a fost declarată zi de doliu în oraș, a adăugat el într-o postare pe rețelele sociale.

Explozia a zguduit clădirile și a declanșat alarmele mașinilor în anumite zone ale orașului imediat după miezul nopții, a relatat Nadia Pahava de la Kyiv Independent. În același timp, redactorul-șef Olga Rudenko a semnalat un „miros puternic de fum în centrul Kievului”.

În cartierul Solomianskîi, mai multe dărâmături au căzut lângă o clădire rezidențială cu cinci etaje, spărgând geamurile și provocând un incendiu, potrivit lui Kliciko. O altă clădire a fost avariată între etajele opt și nouă ale unui bloc de locuințe cu nouă etaje.

O clădire a unui spital de copii din cartier a fost, de asemenea, avariată, cu ferestrele sparte și mașini în flăcări pe terenul spitalului.

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Administrația Militară a orașului Kiev a raportat că au fost semnalate cel puțin 12 locuri de atac în cartierele Darnițkii, Sviatoșinskii și Solomianskii ale orașului. Au fost semnalate pagube la clădiri rezidențiale, la o „instituție de învățământ” nespecificată, precum și la mai multe depozite.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat cu privire la rachete balistice îndreptate spre capitală în timp ce atacul era în desfășurare, precum și la rachetele rusești Zircon lansate din regiunea Kursk a Rusiei în direcția Kievului. În timpul atacului, Forțele Aeriene ale Poloniei au declarat că au mobilizat avioane de vânătoare pentru a proteja spațiul aerian polonez.

Kliciko a declarat că cel puțin 14 persoane rănite au fost spitalizate în urma atacului.

Până în zorii zilei, în mijlocul unui val ulterior de atacuri, un miros de fum plutea în aerul de deasupra orașului, a descris redactorul de război Chris York, pe fondul zgomotelor dronelor cu motor cu reacție care zburau deasupra cartierului Pecersk al orașului.

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În localitatea vecină Brovarîi, din regiunea Kiev, un bărbat a fost ucis și altul rănit în urma atacului, a relatat șeful administrației militare regionale, Timur Tkacenko, adăugând că o instalație „industrială” nespecificată a fost avariată.

Cel mai recent atac asupra capitalei are loc în contextul în care Ucraina se confruntă cu o penurie cronică de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, singurul sistem capabil să intercepteze rachetele balistice. Rusia a profitat de această situație în ultimele săptămâni, mărind drastic numărul rachetelor utilizate în atacurile în masă.

Patriot este unul dintre puținele sisteme din lume capabile să contracareze eficient rachetele balistice și hipersonice inamice. Alte sisteme furnizate Ucrainei de partenerii occidentali, precum sistemul franco-italian SAMP/T, nu sunt capabile să contracareze rachetele balistice, a declarat anterior pentru Kyiv Independent colonelul Iurii Ihnat, șeful Departamentului de Comunicații al Forțelor Aeriene Ucrainene.

De asemenea, Ucraina încearcă să construiască propriul sistem autohton de apărare aeriană antirachetă balistică. Fire Point, concernul ucrainean de apărare care a creat dronele de atac extrem de eficiente FP-1 și FP-2, precum și rachetele de croazieră „Flamingo”, dezvoltă sistemul de apărare aeriană „Freya”, conceput special pentru a contracara rachetele balistice inamice.

Editor : M.C

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