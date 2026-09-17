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Cel puțin 12 răniți, printre care și copii, la Kiev, în urma unui atac rusesc cu rachete și drone în noaptea de miercuri spre joi

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Pompierii intervin la stingerea unui incendiu provocat de atacurile rușilor. Foto Serviciile de Urgență ale Ucrainei Telegram
Pompierii intervin la stingerea unui incendiu provocat de atacurile rușilor. Foto: Serviciile de Urgență ale Ucrainei/Telegram
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Rusia a lansat un atac cu drone și rachete asupra Kievului în noaptea de 16 spre 17 septembrie, avariind o instituție de învățământ și rănind cel puțin 12 persoane în capitala Ucrainei, au informat oficialii locali, citați de Kyiv Independent.

Exploziile au zguduit centrul orașului Kiev în jurul orei 00:30, ora locală, a relatat Toma Istomina, redactor-șef adjunct al publicației Kyiv Independent.

Atacul Rusiei a continuat când rachete balistice au vizat capitala Ucrainei în jurul orei 02:13 a.m., ora locală, cu „două explozii puternice în succesiune rapidă, urmate de încă una după aproximativ un minut”, a declarat redactorul pe probleme de război, Chris York. Alte opt explozii, „una după alta”, au zguduit orașul în jurul orei 2:21 a.m., a adăugat acesta.

O alertă de raid aerian a fost declarată în mare parte a Ucrainei, inclusiv pentru scurt timp în regiunea Lviv din extremitatea vestică a țării, unde sirenele au sunat între orele 02:12 și 02:26.

Primarul Kievului, Vitalii Kliciko, a declarat că cel puțin 12 persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, iar cel puțin nouă dintre victime au necesitat spitalizare.

Anterior, un incendiu de mici proporții a izbucnit la o instituție de învățământ din Kiev ca urmare a unui atac rusesc, flăcările fiind stinse de echipele de intervenție rapidă, a scris Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS).

„Fațada și ferestrele unei clădiri cu patru etaje aparținând unei instituții de învățământ superior din districtul Holosiivskîi au fost avariate”, a raportat DSNS.

Un alt incendiu a izbucnit la o proprietate privată din raionul Brovari al județului Kiev, situat chiar la est de capitala Ucrainei. Au fost avariate, de asemenea, o clădire de utilități, echipamente agricole, semiremorci și o mașină, a raportat Administrația Militară a județului Kiev.

Locuințe și infrastructură comercială au fost, de asemenea, avariate în raionul Fastivskîi din regiune, a precizat Administrația Militară.

Amploarea totală a pagubelor provocate nu a putut fi stabilită imediat.

Rusia lansează în mod regulat atacuri mortale asupra orașelor ucrainene și a infrastructurii civile, pe măsură ce își continuă războiul.

Forțele ruse au atacat Kievul în dimineața zilei de 15 septembrie, ucigând o persoană și rănind cel puțin alte 12, au declarat autoritățile locale.

O benzinărie din districtul Darnitskîi al orașului Kiev a fost lovită în jurul orei 6 dimineața, ora locală, potrivit primarului Vitali Kliciko. O persoană a fost internată în stare critică și a decedat ulterior la spital, potrivit primarului.

 

 

Editor : M.C

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