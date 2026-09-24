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Cel puţin 12 soldaţi au murit în timpul unor exerciţii militare organizate de Kazahstan în Marea Caspică

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Peste 500 de membri ai marinei kazahe participă la aceste manevre, alături de unităţi din garda de coastă şi forţele aeriene. Foto: Profimedia
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Cel puţin 12 militari au murit joi în timpul unor exerciţii navale în Marea Caspică din cauza condiţiilor meteorologice severe, au anunţat autorităţile, conform AFP.

„În timpul unui exerciţiu de antrenament de luptă, 17 persoane au fost luate de valuri”, a anunţat administraţia regiunii Mangistau, din vestul Kazahstanului, pe Telegram.

„Douăsprezece persoane au murit, iar trei au fost salvate. Căutările pentru cei doi militari dispăruţi continuă”, a adăugat aceeaşi sursă.

Accidentul a fost cauzat de „o deteriorare bruscă a condiţiilor meteorologice şi de intensificarea vânturilor”, a precizat administraţia, notează AFP, citată de Agerpres.

Un bilanţul anterior, stabilit de Ministerul Apărării, raportase nouă decese.

Procurorul General al Kazahstanului a anunţat deschiderea unei anchete.

Accidentul a avut loc în largul coastei regiunii Mangistau şi a afectat zona acoperită de garnizoana din Aktau, capitala regiunii.

Ministrul Apărării, Dauren Kossanov, a fost trimis la Aktau, conform serviciului de presă al ministerului.

Preşedintele Kassîm-Jomart Tokaiev a însărcinat o comisie guvernamentală „să ia toate măsurile necesare pentru a stabili circumstanţele accidentului şi a oferi asistenţă familiilor victimelor”, a anunţat administraţia prezidenţială pe Telegram.

Marţi, ministerul a anunţat începerea exerciţiilor militare numite „Apărarea Mării Caspice - 2026” în porţiunea kazahă a Mării Caspice, care se învecinează deopotrivă cu Rusia, Azerbaidjanul, Iranul şi Turkmenistanul.

Peste 500 de membri ai marinei kazahe participă la aceste manevre, alături de unităţi din garda de coastă şi forţele aeriene, conform ministerului.

Editor : Liviu Cojan

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