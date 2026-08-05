Un atac masiv cu rachete balistice și drone rusești a provocat moartea a cel puțin 17 persoane și rănirea altor 44 în capitala Ucrainei și în regiunea Kievului în cursul nopții, în timp ce mai multe incendii au cuprins Kievul și suburbiile sale, au anunțat autoritățile, citate de Kyiv Independent.

„Paisprezece persoane au fost ucise și 27 au fost rănite în timpul atacului nocturn al inamicului” în afara capitalei ucrainene, au transmis serviciile ucrainene de urgență pe Telegram.

Anterior, administrația militară a orașului Kiev anunțase că o femeie a fost ucisă în atacurile cu rachete balistice asupra orașului.

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Potrivit primarului Vitali Klitciko, există temeri că alți oameni ar putea fi prinşi sub dărâmături în zonele centrale.

Președintele Volodimir Zelenski a revizuit bilanțul morților, la 17, și pe cel al răniților la 44, neprecizând unde s-au înregistrat celelalte victime.

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Rusia şi-a sporit loviturile asupra Kievului în ultimele săptămâni.

De cealalată parte, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii civile ruse, inclusiv asupra instalaţiilor energetice. De asemenea, a vizat în repetate rânduri depozitele gigantului rus de comerţ electronic Wildberries.

Ambele părţi beligerante au negat că ar viza în mod deliberat civilii.

Editor : M.C