indonezia
O presupusă explozie a bateriei unei drone și un incendiu ulterior într-o clădire de birouri cu șapte etaje din capitala Indoneziei, Jakarta, au provocat marți moartea a cel puțin 22 de persoane, dintre care 15 femei, au raportat mass-media locale.

Până în prezent au fost găsite 22 de cadavre, dintre care șapte bărbați și 15 femei, a declarat șeful poliției din Jakarta Centrală, Susatyo Purnomo Condro, potrivit Kompas TV.

„Victimele au rămas blocate în clădirea cu șapte etaje când a izbucnit incendiul în această după-amiază”, a declarat Susatyo, potrivit Jakarta Globe.

Anterior, s-a raportat că autoritățile continuau căutările în clădire, concentrându-se pe etajul al șaselea, deoarece accesul la acesta rămânea „deosebit de dificil”.

Potrivit agenției de știri Kyodo din Tokyo, locul era probabil „biroul unei filiale indoneziene a companiei japoneze Terra Drone Corp”, care oferă servicii de măsurare, agricole și de altă natură folosind drone în Asia de Sud-Est.

Se crede că incendiul a izbucnit după explozia bateriei unei drone, răspândindu-se rapid în aproape întreaga clădire, potrivit Jakarta Globe. Echipele de intervenție în caz de urgență au evacuat ulterior victimele care au fugit pe acoperiș.

O anchetă criminalistică completă va fi lansată odată ce incendiul va fi stins.

