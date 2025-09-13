Live TV

Video&Foto Cel puțin 25 de persoane au fost rănite într-o explozie la o cafenea din Madrid

madrid explozie
Foto: Emergencias Madrid, rețeaua X

Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, dintre care trei grav și două în stare potențial gravă, în urma unei explozii de gaz produse sâmbătă într-un local din Puente de Vallecas, Madrid, potrivit autorităților de la fața locului citate de El Pais. Explozia a afectat un bar din apropiere și clădirea de locuințe situată deasupra, care a fost evacuată. Vecinii spun că este vorba despre un spațiu de la parter, „locuit”.

Explozia, care a avut loc în jurul orei 15:00, pe strada Manuel Maroto, a afectat clădirea de locuințe aflată deasupra localului și barul Mis Tesoros, aflat alături.

Pompierii acționează pentru îndepărtarea dărâmăturilor, fiind periculos să fie folosite utilaje, din cauza instabilității clădirii. Imobilul a fost evacuat.

Vecinii afirmă că spațiul unde s-a produs deflagrația este, de fapt, un parter „locuit”. Explozia a distrus parțial intrarea clădirii alăturate și unul dintre pereții barului, motiv pentru care primele informații indicau o deflagrație în acel local.

madrid explozie 2
Foto: Emergencias Madrid, rețeaua X

Poliția evaluează pagubele clădirii cu trei etaje, pentru a stabili dacă structura a fost afectată.

În bloc, potrivit vecinilor, locuiau în total 11 familii: câte trei pe etaj, cuplul din spațiul de la parter unde a avut loc explozia și încă o familie într-o locuință construită în curtea interioară a imobilului, lângă parterul unde s-a produs deflagrația.

madrid explozie 4
Foto: Emergencias Madrid, rețeaua X

Ambulanțele Samur, care preiau majoritatea răniților, au fost parcate în parcul din apropriere Amos Acero.

Poliția a fost nevoită să blocheze traficul în zonă, iar autoritățile îl dirijează pe străzile adiacente.

madrid explozie 3
Foto: Emergencias Madrid, rețeaua X

Primarul Madridului José Luis Martínez-Almeida a transmis, prin rețeaua X, „sprijinul” său pentru răniți și familiile acestora.

„Suntem atenți la situația din Puente de Vallecas. Echipele noastre de urgență intervin cu 18 echipaje de la Bomberos Mad, inclusiv cu câini și sprijin aerian cu drone al poliției din Madrid”, a scris edilul pe platforma de socializare.

Editor : A.P.

