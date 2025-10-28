Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc luni seara în oraşul Sindirgi, situat în provincia Balîkeșir, din vestul Turciei, a anunţat agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor AFAD. Cutremurul, care s-a produs la ora locală 22:48 (21:48, ora României), a fost resimţit şi în multe alte oraşe din vestul ţării, printre care Istanbul şi Izmir, și a fost urmat de 26 de replici în interval de o oră, potrivit AFP și Anadolu, preluate de News.ro.

Imagini cu cel puţin un imobil distrus şi alte clădiri avariate în Sindirgi au fost difuzate luni de agenţia privată turcă DHA.

Cel puţin 26 de replici s-au produs în decurs de o oră după cutremurul iniţial, potrivit Anadolu.

Imaginile camerelor de supraveghere au surprins panica locuitorilor, care au ieşit în stradă şi în parcuri, lustre care se clatină, apa dintr-o piscină care se împrăştie şi se revarsă şi produse care se clatină pe rafturi.

Autorităţile din provincia Balîkesir, unde a fost epicentrul cutremurului, au decis ca şcolile să fie închise marţi, iar femeile însărcinate şi persoanele cu dizabilităţi din instituţiile publice să rămână acasă o zi, în concediu administrativ.

În august, în acelaşi oraş, a avut loc un cutremur de aceeaşi magnitudine. O persoană a murit şi 29 au fost rănite atunci.

Turcia este traversată de mai multe falii care au provocat numeroase tragedii în trecut. Sud-estul ţării a fost lovit de un cutremur violent în februarie 2023, care a provocat cel puţin 53.000 de decese şi a devastat Antakya, fosta Antiohia.

Editor : M.C