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Video Cel puțin 27 de morți, în două atacuri armate în Africa de Sud. Motivele nu sunt, deocamdată, cunoscute

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Police line do not cross with a policeman in the background
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Două atacuri armate au avut loc în Africa de Sud, a anunțat duminică poliția, citată de BFM TV. Unul dintre ele s-a soldat cu cel puțin 17 morți într-un bar din Johannesburg, iar cel de-al doilea cu cel puțin 10 morți în apropierea orașului Cape Town.

Şaptesprezece persoane au fost ucise şi 15 rănite într-un atac armat într-un bar din Africa de Sud. Poliţia a declanşat o operaţiune de căutare a suspecţilor în cazul acestui atac armat care a avut loc la o tavernă din localitatea Wedela, situată la sud-vest de Johannesburg.

Serviciile de urgenţă au constatat decesul tuturor celor 17 victime la faţa locului. Este vorba de 13 bărbaţi şi patru femei.

BREAKING: A bloody weekend in South Africa leaves 27 dead after two separate overnight mass shootings. Gunmen killed 17 at a Wedela tavern near Johannesburg, while a separate attack in Cape Town's Lwandle township left 10 dead.https://t.co/dOr41GxiV9 pic.twitter.com/MNkgY1AkrY

— HINT News (@9415st) September 27, 2026

Motivul atacului nu este cunoscut, a precizat poliţia sud-africană într-un comunicat postat pe platforma X.

„Suspecţii erau înarmaţi, se pare, cu puşti AK-47 şi pistoale”, se menţionează în comunicatul referitor la incidentul armat care a avut loc sâmbătă, în jurul orei 21:30 (19:30 GMT), în provincia Gauteng.

„Se pare că au percheziționat unii clienți, confiscându-le telefoanele mobile înainte de a fugi la bordul a două mașini neidentificate”, a adăugat poliția, care a precizat că acest schimb de focuri a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 21:30.

Alte 15 victime, prezentând răni prin împuşcare, au fost transportate la unităţi medicale, a anunţat poliţia.

Nu au fost efectuate arestări, se mai arată în comunicat. Suspecţii au vizat, se pare, localul respectiv, deschizând focul asupra clienţilor care consumau băuturi afară, după care au intrat şi au continuat să tragă, a adăugat poliţia.

Într-un alt atac, zece persoane au fost ucise şi 11 rănite. Acest atac armat a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o localitate din apropierea oraşului Cape Town, a anunţat poliţia din Africa de Sud.

[𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇] 𝐭𝐞𝐧 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐤𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐋𝐰𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞, 𝐂𝐚𝐩𝐞 𝐓𝐨𝐰𝐧. 𝟏𝟏 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐥𝐞𝐟𝐭 𝐢𝐧𝐣𝐮𝐫𝐞𝐝 pic.twitter.com/R6Vx7R7ZxC

— Veve (@LudidiVelani) September 27, 2026

Bărbaţi înarmaţi au intrat într-un club de noapte din Lwandle la ora locală 01:46 a.m. (11:46 p.m. GMT) şi au deschis focul asupra clienţilor, a declarat poliţia sud-africană.

Anunţul survine după ce anterior poliţia a informat despre atacul armat din barul de la vest de Johannesburg, soldat cu 17 morţi şi 15 răniţi.

Editor : M.C

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