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Cel puţin 29 de copii au murit după ce acoperişul unei şcoli s-a prăbuşit, în Pakistan

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Pakistan School Roof Collapse
Cel puţin 29 de copii au murit după ce acoperişul unei şcoli s-a prăbuşit, în Pakistan. Foto: Profimedia
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Cel puţin 29 de copii au murit joi după ce acoperişul unei şcoli s-a prăbuşit în nord-vestul Pakistanului, au anunţat poliţia şi echipele de salvare citate de dpa, care relatează că în tragedie şi-a pierdut viaţa şi o profesoară. Mulţi alţii au rămas blocaţi sub dărâmături.

Peste 40 au fost răniţi, a declarat Mohamed Asim, purtător de cuvânt al Ready Leading Hospital, unde au fost transportaţi răniţii.

Mai mulţi copii au fost loviţi de grinzi de oţel şi se află în stare critică, a adăugat Asim, citat de Agerpres.

În sălile de clasă ale şcolii din oraşul Peshawar se aflau copii cu vârste de până la 12 ani în momentul în care acoperişul s-a prăbuşit, dis-de-dimineaţă, a precizat Bilal Faizi, un reprezentant al echipelor de salvare, care a confirmat bilanţul, despre care a spus că ar putea creşte.

Nu se ştie deocamdată din ce cauză s-a prăbuşit acoperişul.

Proprietarul şcolii din Peshawar a fost arestat şi a fost deschisă o anchetă, a declarat un oficial al poliţiei, Mian Saeed.

Salvatorii continuau să caute printre dărâmături, existând temeri că zeci de alţi copii ar putea fi blocaţi. Presa locală a relatat că peste 100 de copii se aflau la şcoală în momentul prăbuşirii, deşi această cifră nu a fost confirmată imediat.

Cel puţin 21 de trupuri neînsufleţite şi peste 20 de copii răniţi au fost aduşi la principalul spital din oraş, a declarat purtătorul de cuvânt Mohamed Asim.

Imaginile difuzate la televiziune au surprins părinţi alergând panicaţi pe stradă, în timp ce ambulanţele transportau copiii către spitale.

Editor : A.P.

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