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Cel puţin 300 de şcoli din Italia au fost evacuate după ce au primit acelaşi mesaj de ameninţare cu bombă

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Torino - Evaquazione istituti scolastici per allarme bomba
Cel puţin 300 de şcoli din Italia au fost evacuate după ce au primit acelaşi mesaj de ameninţare cu bombă. Foto: Profimedia
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Cel puţin 300 de şcoli din Italia au fost evacuate miercuri după ce au primit acelaşi mesaj de ameninţare cu bombă, a anunţat Ministerul Educaţiei, citat de Reuters.

„După o ameninţare cu bombă la nivel naţional, vreau să vă informez că toţi elevii au fost duşi într-o zonă sigură şi rămân sub supervizarea personalului didactic”, i-a informat o şcoală din Roma pe părinţi.

Alerta de securitate a venit în contextul preocupărilor tot mai mari în Europa privind aşa-numitele ameninţări hibride care au vizat supermarketuri, centre de sânge, traficul aerian şi mass-media.

Ministrul educaţiei din Italia Giuseppe Valditara a declarat pentru canalul TV La7 că 300 de şcoli au fost afectate de ameninţările cu bombă, adăugând că numărul ar putea creşte. Totodată, Valditara a încercat să liniştească populaţia, apreciind că numărul mare de şcoli vizate sugerează că ameninţările nu au un grad ridicat de credibilitate.

„Trebuie să rămânem vigilenţi, dar să înţelegem şi că, într-un context în care războiul hibrid este folosit tot mai des pentru destabilizarea statelor şi a economiilor, trebuie să fim pregătiţi”, a declarat ministrul, citat de ANSA.

În acest context, el a susţinut că guvernul italian a procedat corect solicitând Comisiei Europene autorizarea de a depăşi limitele stabilite prin Pactul de stabilitate, pentru a putea investi în securitatea cibernetică.

Ministrul a mai precizat că nu au fost retrase fonduri din bugetul educaţiei pentru a fi redirecţionate către apărare, ci este vorba despre finanţări suplimentare, pe care Comisia Europeană a permis Italiei să le utilizeze peste limitele Pactului de stabilitate.

De asemenea, fondurile destinate şcolilor vor fi restabilite prin legea bugetului, iar finanţarea pentru educaţie este chiar mai mare decât anul trecut, contrar informaţiilor false apărute recent în spaţiul public, a mai declarat oficialul.

Potrivit Reuters, care citează o sursă guvernamentală care are cunoştinţă despre situaţie, emailul a fost semnat de "Mihail Andropov, lider al vilayat-ului Misoginistan". Un vilayat este o diviziune administrativ-teritorială echivalentă cu o provincie, folosită istoric în Imperiul Otoman şi în prezent în mai multe state musulmane.

Forţele de poliţie din Italia au declanşat o anchetă, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Roma.

Editor : A.P.

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